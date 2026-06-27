Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Die nächste Horoskop -Woche könnte spannend werden . Passe auf, dass Du Dir nicht die Finger verbrennst. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge von 29.6. bis 5.7.2026 kannst Du nachlesen, welche Wirkung die Sterne und Planeten auf Dich haben.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz setzt andere Prioritäten als Du, zeige dafür Verständnis. Du erwartest zu viel von Deinem Partner oder Deiner Partnerin, das geht langsam zu weit. Halte die Augen offen, Du machst eine tolle Eroberung. Die Frage ist, ob Du Dir Dein momentanes Desinteresse wirklich leisten kannst und ob Du dabei nicht Wichtiges versäumst. Sei auf der Hut.

Gesundheit und Fitness

Du hast ein gutes Wohlbefinden und darfst Dir einiges zumuten. Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne harmonische Zeit steht bevor. Du bist müde und kaputt. Achte darauf, dass Du reichlich Pausen einlegst, damit Du immer wieder frisch starten kannst. Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen.

Beruf und Finanzen

Zweifle nicht an Geduld und Pflichterfüllung und vor allen Dingen gib Dich nicht auf. Die Zeit der Stagnation geht bald vorüber. Dein Talent ist gefragt, Du erhältst Gelegenheit, Dich zu beweisen. Du nutzt Deine Chancen, kannst schöne Erfolge einheimsen. Solltest Du eine Führungsaufgabe anstreben, wäre dafür jetzt ein guter Zeitpunkt.