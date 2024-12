Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Wie wird die nächste Horoskop -Woche für das Sternzeichen Zwillinge? Erklimmst Du die Karriereleiter oder triffst Du vielleicht den lang ersehnten Partner fürs Leben? Bist Du topfit oder wird es mal wieder Zeit für mehr Sport und Bewegung? Das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 16.12. bis 22.12.2024 klärt Dich sowohl über die Chancen und Überraschungen als auch über die Hürden und Herausforderungen auf, die in der folgenden Zeit auf Dich zukommen.

Liebe und Partnerschaft

Vielleicht bist Du besonders eifersüchtig und schränkst die Freiheit anderer ein. Du wirst nicht immer genau erkennen, was Dein Schatz von Dir möchte. Verringere Deinen Stress und wechsle die Fronten. Verführe lieber raffiniert Deinen Partner oder Deine Partnerin zu wirklich heißen Liebesspielen. Mutig! Durch eine spontane Entscheidung kannst Du Deinem Liebesleben eine neue Richtung geben.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität ist betroffen und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, iss viele Vitamine. Gesundheitliche Störungen verlieren sich. Deine Kräfte kehren zurück und Du fühlst Dich wieder voll Energie und Stärke. Nichts übertreiben! Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dir selbst viel Gutes tust. Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir vieles wieder leicht von der Hand. Du musst Gas geben, auch wenn Deine Motivation eher destruktiv ist. Verlasse eingefahrene Wege und suche die Herausforderung. Du entdeckst einen Weg, wie Du schneller punkten kannst. Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so, und der Erfolg wird Dir entgegenkommen.