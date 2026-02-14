Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Du sehnst Dich nach Anerkennung? Erfahre jetzt im gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 16.2. bis 22.2.2026, wie die Chancen auf Erfolg stehen. Vielleicht erwartet Dich auch ein spannendes Abenteuer in der Liebe. Die nächste Horoskop-Woche weiß mehr.

Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 16.2. bis 22.2.2026.
Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 16.2. bis 22.2.2026.  © 123rf.com/lux100

Wochenhoroskop Zwillinge: 21.5. bis 21.6.

Liebe und Partnerschaft

Wegen Deiner emotionalen Wärme und Deiner Aufmerksamkeit wirst Du sehr geschätzt. Jetzt musst Du Deinem Schatz einige Eigenwilligkeiten nachsehen. Zeige offen, wen Du magst und begehrst! Gehe doch mit Deinem Schatz wieder einmal ins Theater.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Körperabwehr! Keine Bange, gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen gesunden Körper? Dann raus in den Wald und jogge. Dein Ehrgeiz hilft Dir. Du hast das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität.

Beruf und Finanzen

Du brauchst einen toleranten Kollegen, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Du arbeitest mit klaren Gedanken und hast die Fähigkeit, Unternehmungen genau zu planen und zuverlässig auszuführen. Setze Prioritäten und verschiebe unwichtige Termine oder Aufgaben auf später. Man kann schließlich nicht zwei Dinge gleichzeitig lösen. Was Du machst, machst Du ganz. Ein anderer Mitbewerber kann neben Dir nicht bestehen. Du gibst den richtigen Ton an.

