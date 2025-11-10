Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die aktuelle Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Erfahre hier, wie die Planeten in der aktuellen Horoskop -Woche Dein Leben beeinflussen. Können sich alle Zwillinge auf die positive Energie aus der Sternenkonstellation verlassen und die Harmonie zwischen Liebe, Beruf und Gesundheit wiederherstellen? Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 10.11. bis 16.11.2025 enthält konkrete Aussagen zu jedem Lebensbereich.

Welche Richtung kann das Leben von Frau und Mann im Sternzeichen Zwillinge einschlagen? Die Sterne wissen es :

Liebe und Partnerschaft



Du machst Deine neue Beziehung sturmklar. Werde aber nicht übermütig, auch wenn jetzt alles so läuft, wie Du es Dir vorstellst. Leben und leben lassen, das sollte Deine Devise sein. Gerade die leisen Momente können jetzt in Deiner Partnerschaft sehr intensiv werden. Taste Dich mit Fingerspitzengefühl an einen lieben Mitmenschen heran, sonst könntest Du etwas zerstören.

Gesundheit und Fitness

Momentan solltest Du alles etwas langsamer angehen und nachts genügend schlafen. Setze zusätzlich auf eine gesunde Küche. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Keine Sorge, gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Nur zu viele Genussgifte schaden Deinem Körper.

Beruf und Finanzen

Nur Disziplin und klare Entscheidungen bringen Dich beruflich weiter. Das ist klug: Du gibst nicht auf, ehe Du andere nicht für Dich gewonnen hast. Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Deine Gedanken sind derzeit besonders klar. Du stellst hohe Ansprüche und klare Forderungen.