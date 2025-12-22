Wochenhoroskop Zwillinge: So wird diese Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Die Sterne am Nachthimmel erinnern Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann in dieser Horoskop -Woche daran, nicht nur von einem erfüllten Leben zu träumen. Eine verändernde Richtungsentscheidung ist noch lange kein Grund zur Panik, wie Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 22.12. bis 28.12.2025 versichert.

Liebe und Partnerschaft



Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft, und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Dein Charme sprüht. Du spürst das Blut deutlich pulsieren. Falls Du Single bist, fliegst Du im Moment auch gern von Blume zu Blume, insbesondere im erotischen Bereich. Kleine Auseinandersetzungen mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin stehen an. Dein Schatz ist gestresst und hat wenig Sinn für Zweisamkeit. Lasse ihn einfach gehen. Er wird schon bald wieder von ganz allein auf Dich zukommen.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität ist angegriffen, und es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen oder gesundheitliche Schwierigkeiten abgehen. Du solltest nichts überstürzen und Dein Herz ein wenig entlasten. Du fühlst Dich angespannt und matt. Ruhe Dich richtig aus. Du bist unruhig und nervös. Nutze Deine Freizeit, um Deine innere Ruhe zu finden. Sorge für viel Schlaf, aber auch für geistige Diskussionen.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich nicht unterkriegen und gehe Deinen Weg. Es entwickelt sich alles sehr positiv und Du kannst wirklich richtig genießen. Renne nicht hektisch durch die Gegend und verzettle Dich nicht mit tausend Dingen, die Du zu Ende bringen willst. Das funktioniert nicht! Viel gute Laune und Unternehmungslust - genau das erwartet das ganze Team von Dir. Du bist nun eben einmal das Zugpferd für alle. Du fühlst Dich schnell erschöpft und bringst keine großen Leistungen. Vielleicht solltest Du Dich etwas mehr mit Dir selbst beschäftigen.