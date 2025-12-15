Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die aktuelle Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Kommen die Gefühle der Zwillinge in der aktuellen Horoskop -Woche ins Schwanken? Wie die Liebessterne stehen und ob im Beruf endlich der große Erfolg anklopft, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 15.12. bis 21.12.2025.

Nimm die Kraft der Astrologie mit in Deinen Alltag und erfahre in den Horoskopen bei TAG24 mehr über Dein Sternzeichen:

Liebe und Partnerschaft

Deine Stimmung ist derzeit wie das Wetter, sonnig und wolkig, Dein Schatz leidet darunter. Du solltest ehrlich mit Dir selbst umgehen, Deine Gefühle zulassen und sie möglichst von einem neutralen Standpunkt aus betrachten. Keiner kann Dir jetzt widerstehen, Deine Ausstrahlung ist Erotik pur. In den nächsten Tagen sieht es ganz danach aus, als würdest Du Dich einem Menschen durch magische Nähe sehr verbunden fühlen.

Gesundheit und Fitness

Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch. Du profitierst derzeit von einem Energieschub. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt.

Beruf und Finanzen

Du schüttelst die Ideen jetzt geradezu aus dem Ärmel, leicht und locker gehen Dir die Dinge von der Hand. Deine Kollegen bewundern Dein Können. Ehrgeiz und Zuversicht ebnen Dir die Wege zu beruflichen Erfolgen. Deine Einstellung zur täglichen Arbeit ist auf dem Nullpunkt. Noch gibt es Hindernisse, die nur mit viel Geduld beseitigt werden können.