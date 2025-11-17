Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Lockt die neue Horoskop -Woche mit Entspannung oder neuen Herausforderungen in der Liebe? Das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 17.11. bis 23.11.2025 blickt auf die Energien der Himmelskörper und Sternkonstellationen und verrät Dir, was Dich in der Zukunft erwartet.

Liebe und Partnerschaft

In Herzensdingen sendest Du derzeit leider widersprüchliche Signale aus. Nicht ganz einfach für jemanden, der Dir nahe sein möchte. Singles können sich jetzt durchringen und eine Affäre freundschaftlich beenden. Du verfügst über klare, starke und positive Gefühle, die manchmal fast überschäumen wollen. Das gibt auch anderen Menschen innere Sicherheit. Du bist jetzt so richtig in Abenteuerlaune, das passt Deinem Schatz nicht.

Gesundheit und Fitness

Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen. Du wirkst kraftlos, schlafe etwas mehr. Verausgabe Dich nicht, weder körperlich noch geistig.

Beruf und Finanzen

Du musst Dich beruflich etwas mehr bemühen und vorsichtig ans Werk gehen. Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilsamkeit. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Heute erhältst Du einen guten Grundstock für Dein weiteres Vorhaben. Prüfe alles wohlwollend und sage ja zu Veränderungen. Du solltest Dir ganz klare Ziele setzen und diese beharrlich verfolgen. Wenn Du es schlau anstellst, brauchst Du nicht lange auf den Erfolg zu warten.