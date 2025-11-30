DNA-Test soll Beweise liefern: Wer war Jack the Ripper wirklich?

Großbritannien - Es ist einer der bekanntesten Kriminalfälle der Geschichte. Jack the Ripper sorgte 1888 im Londoner Stadtteil Whitechapel für Angst und Schrecken. Wer er war, konnte niemals abschließend geklärt werden.

Jack the Ripper wurde nie gefasst. (Symbolbild) © 123rf/sfinks

Mindestens fünf Frauen fielen dem unbekannten Mörder zwischen August und November 1888 zum Opfer. Die Brutalität der Taten und die chirurgische Präzision, mit der die Leichen verstümmelt wurden, schockierten die viktorianische Gesellschaft. Scotland Yard stand unter enormem Druck, doch trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Verdächtiger blieb der Täter ein Phantom.

Nun berichtet die britische Zeitung "Mirror", dass eine Reihe von Gentests, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, den Verdacht gegen einen der damaligen Hauptverdächtigen erhärten.

Der damals 23-jährige Aaron Kosminski gilt als der wahrscheinlichsten Kandidat hinter der Identität von Jack the Ripper. Der 1865 in Polen geborene Friseur lebte zur Tatzeit im Herzen von Whitechapel. Zeitzeugen beschrieben sein Verhalten als auffällig. Kosminski hörte Stimmen, litt unter Wahnvorstellungen und zeigte eine ausgeprägte Angst vor anderen Menschen, bedrohte seine Schwester mit einem Messer.

1891 wurde Aaron Kosminski schließlich in die Psychiatrie eingewiesen, wo die Ärzte bei ihm paranoide Schizophrenie diagnostizierten. Er starb 1919 im Alter von 53 Jahren.