Geheimnisvoller Fund bei Renovierung: Heftiger Regen legt versteckte Tür in Garten frei
Lancashire - Nach heftigen Regenfällen entdeckt ein Paar, das mitten in der Renovierung eines Grundstückes in England steckt, eine geheimnisvolle Tür. Was sich dahinter verbirgt, sorgt für Diskussionen im Netz.
Die beiden Briten Geo und Niall haben das Haus mit Garten im vergangenen Jahr erworben und dokumentieren seitdem auf TikTok unter dem Namen "restoring_no.26" die Renovierungs- und Umbauarbeiten.
Obwohl sie sich derzeit noch auf den Innenausbau konzentrieren, um so bald wie möglich einziehen zu können, erregte zuletzt etwas im – noch – verwilderten Garten ihre Aufmerksamkeit. "Der viele Regen hat ein Geheimnis hinter unserem Haus enthüllt", schreibt das Paar zu einem Video.
Ein Hügel, der mit allerlei Unkraut bewachsen war, hielt eine Überraschung für die beiden bereit, die so nicht in den Kaufunterlagen vermerkt war.
Geo und Niall waren auf eine Metall-Tür gestoßen, die zu einem unterirdischen Raum führte. Mutig kletterten sie nach unten, um sich ihre Entdeckung einmal näher anzusehen. Die Briten beschrieben den Moment als "gleichzeitig unglaublich und furchterregend".
Während der Erkundungstour ließen die Eigentümer auch ihre Kamera laufen und filmten, wie sie durch zwei Räume schreiten, in denen unter anderem mehrere Feldbetten zu sehen sind.
Paar entdeckt geheimen Bunker in Garten
Sie vermuten, dass es sich um einen sogenannten Anderson-Schutzraum aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Diese wurden in England im Jahr 1939 eingeführt und dienten laut Newsweek als Luftschutzbunker zum Schutz der Zivilbevölkerung bei deutschen Bombenangriffen.
Normalerweise bestanden die Anderson-Schutzräume aus einer vorgefertigten Stahlkonstruktion, die mit Wellblechplatten zusammengeschraubt wurden. Die Schutzräume wurden in Privatgärten in einer Tiefe von 1,20 Meter eingegraben und mit Erde überdeckt.
Dass der Fund des Paares aus Lancashire allerdings ganz anders aufgebaut ist, fiel auch den Zuschauern auf. "Definitiv kein Anderson-Schutzraum, da er aus Beton ist", schreibt ein User.
Die Nutzer vermuten eher, dass es sich um einen Hilfsbunker handelt, der im Falle eines Sieges der Deutschen zur Aufrechterhaltung des Widerstands genutzt worden ist. "Daher schätze ich, dass er wahrscheinlich zu Kriegsbeginn gebaut wurde. Falls dem so ist, wäre das unglaublich!", meint ein Zuschauer begeistert.
Das überraschte Paar will nun einen Experten hinzuziehen, der den Bunker zeitlich einordnen kann.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/restoring_no.26