Geheimnisvoller Fund bei Renovierung: Heftiger Regen legt versteckte Tür in Garten frei

Lancashire - Nach heftigen Regenfällen entdeckt ein Paar, das mitten in der Renovierung eines Grundstückes in England steckt, eine geheimnisvolle Tür. Was sich dahinter verbirgt, sorgt für Diskussionen im Netz.

Regenfälle legten eine versteckte Tür auf dem Grundstück eines Paares aus England frei. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/restoring_no.26

Die beiden Briten Geo und Niall haben das Haus mit Garten im vergangenen Jahr erworben und dokumentieren seitdem auf TikTok unter dem Namen "restoring_no.26" die Renovierungs- und Umbauarbeiten.

Obwohl sie sich derzeit noch auf den Innenausbau konzentrieren, um so bald wie möglich einziehen zu können, erregte zuletzt etwas im – noch – verwilderten Garten ihre Aufmerksamkeit. "Der viele Regen hat ein Geheimnis hinter unserem Haus enthüllt", schreibt das Paar zu einem Video.

Ein Hügel, der mit allerlei Unkraut bewachsen war, hielt eine Überraschung für die beiden bereit, die so nicht in den Kaufunterlagen vermerkt war.

Geo und Niall waren auf eine Metall-Tür gestoßen, die zu einem unterirdischen Raum führte. Mutig kletterten sie nach unten, um sich ihre Entdeckung einmal näher anzusehen. Die Briten beschrieben den Moment als "gleichzeitig unglaublich und furchterregend".

Während der Erkundungstour ließen die Eigentümer auch ihre Kamera laufen und filmten, wie sie durch zwei Räume schreiten, in denen unter anderem mehrere Feldbetten zu sehen sind.