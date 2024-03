Oster-Wunder in der Lausitz? Rätsel um blutendes Jesus-Kind

Bautzen - Ist es ein Zeichen Gottes, vielleicht ein echtes Oster-Wunder? In einer kleinen Kapelle am Rande von Ostro in der Oberlausitz blutete jetzt die Stirn von Maria und auch von ihrem Jesus-Kind. Ein mysteriöses Phänomen mitten in einer hochkatholischen, sorbisch geprägten Region. Und das so kurz vor dem heiligen Osterfest.