Geröllstrom droht Dorf mitzureißen: Alle Einwohner evakuiert

Die Menschen, das Vieh der Bauern und ein spätgotischer Altar wurden bereits in Sicherheit gebracht. © Til Buergy/KEYSTONE/dpa

Die Behörden hatten den Menschen in Brienz im Kanton Graubünden eine Frist bis Sonntagmittag gesetzt.

Das Vieh der Bauern sowie ein gut 500 Jahre alter spätgotischer Altar der Kirche wurden in Sicherheit gebracht. Die Bewohner kamen bei Verwandten oder in zur Verfügung gestellten Ferienwohnungen in der Region unter.

Seit Wochen bewegt sich am Berg hinter dem Dorf eine Geröllmasse mit zunehmender Geschwindigkeit abwärts.

Das Geschiebe könnte sich aber auch gänzlich vom Untergrund losreißen und in das Tal donnern. Der Umfang wird auf rund 1,2 Millionen Kubikmeter geschätzt.

Etwas Ähnliches passierte bereits im vergangenen Jahr.