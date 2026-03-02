Erdbeben der Stärke 2,4 in Baden-Württemberg

Kippenheim/Freiburg - Ein Erdbeben der Stärke 2,4 hat am Sonntag den Ortenaukreis in Baden-Württemberg erschüttert.

Erdbeben sind ab einer Stärke von zwei spürbar. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Das Epizentrum des Bebens lag laut dem Erdbebendienst des Landes in Kippenheim. Demnach gab es zahlreiche Wahrnehmungen von Menschen aus der Ortenau und dem Schwarzwald.

Das Beben wurde um 23 Uhr registriert. Über mögliche Schäden war zunächst nichts bekannt.

Baden-Württemberg ist das seismisch aktivste Bundesland in Deutschland. Im globalen Vergleich wird die Erdbebenaktivität von Experten jedoch nur als moderat eingestuft. Spürbar sind Beben laut dem Erdbebendienst etwa ab einer Stärke von zwei.

Im Jahr 2025 sind in Baden-Württemberg bisher 14 Erdbeben spürbar gewesen. Das hatte der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg (LED) am Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt.

Demnach hatten 13 der Beben ihr Epizentrum im Land, eines ging vom benachbarten Schweizer Gebiet aus und war bis nach Baden-Württemberg zu spüren.