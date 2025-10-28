Heftiges Beben erschüttert die Türkei: Mehrere Gebäude eingestürzt, viele Verletzte
Laut der Katastrophenschutzbehörde Afad lag das Epizentrum des Erdbebens im Bezirk Sindirgi in der westtürkischen Provinz Balikesir. Das Beben ereignete sich demnach am späten Montagabend, um 22.48 Uhr, in einer Tiefe von knapp sechs Kilometern.
Die Erschütterungen waren dabei nicht nur in Sindirgi, sondern auch in den Millionenmetropolen Istanbul und Izmir deutlich spürbar.
Nach Angaben des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya stürzten mehrere Gebäude ein, und es kam zu Stromausfällen.
Zudem sollen 22 Menschen durch panikbedingte Stürze verletzt worden sein.
Auch Präsident Recep Tayyip Erdoğan (71) äußerte sich auf X zu dem Vorfall: "Ich möchte den betroffenen Bürgern des Erdbebens im Bezirk Sindirgi in Balıkesir, dessen Auswirkungen auch in den umliegenden Provinzen spürbar waren, mein herzliches Beileid aussprechen."
Die Region war bereits im August von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert worden, bei dem ein Mensch ums Leben kam.
