Heftiges Beben erschüttert die Türkei: Mehrere Gebäude eingestürzt, viele Verletzte

Sindirgi (Türkei) - Die Türkei wurde von einem heftigen Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert.

Nach Angaben des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya stürzten mehrere Gebäude ein. © X/Screenshot/irene_makarenko

Laut der Katastrophenschutzbehörde Afad lag das Epizentrum des Erdbebens im Bezirk Sindirgi in der westtürkischen Provinz Balikesir. Das Beben ereignete sich demnach am späten Montagabend, um 22.48 Uhr, in einer Tiefe von knapp sechs Kilometern.

Die Erschütterungen waren dabei nicht nur in Sindirgi, sondern auch in den Millionenmetropolen Istanbul und Izmir deutlich spürbar.

Nach Angaben des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya stürzten mehrere Gebäude ein, und es kam zu Stromausfällen.

Zudem sollen 22 Menschen durch panikbedingte Stürze verletzt worden sein.