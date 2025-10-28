 1.283

Heftiges Beben erschüttert die Türkei: Mehrere Gebäude eingestürzt, viele Verletzte

Die Türkei wurde von einem heftigen Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert.

Von Isabel Klemt

Sindirgi (Türkei) - Die Türkei wurde von einem heftigen Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert.

Nach Angaben des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya stürzten mehrere Gebäude ein.
Nach Angaben des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya stürzten mehrere Gebäude ein.  © X/Screenshot/irene_makarenko

Laut der Katastrophenschutzbehörde Afad lag das Epizentrum des Erdbebens im Bezirk Sindirgi in der westtürkischen Provinz Balikesir. Das Beben ereignete sich demnach am späten Montagabend, um 22.48 Uhr, in einer Tiefe von knapp sechs Kilometern.

Die Erschütterungen waren dabei nicht nur in Sindirgi, sondern auch in den Millionenmetropolen Istanbul und Izmir deutlich spürbar.

Nach Angaben des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya stürzten mehrere Gebäude ein, und es kam zu Stromausfällen.

Mehr als 620 Tote und viele Verletzte nach Erdbeben in Afghanistan
Erdbeben Mehr als 620 Tote und viele Verletzte nach Erdbeben in Afghanistan

Zudem sollen 22 Menschen durch panikbedingte Stürze verletzt worden sein.

Auch Präsident Recep Tayyip Erdoğan (71) äußerte sich auf X zu dem Vorfall: "Ich möchte den betroffenen Bürgern des Erdbebens im Bezirk Sindirgi in Balıkesir, dessen Auswirkungen auch in den umliegenden Provinzen spürbar waren, mein herzliches Beileid aussprechen."

Die Region war bereits im August von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert worden, bei dem ein Mensch ums Leben kam.

Titelfoto: X/Screenshot/irene_makarenko

Mehr zum Thema Erdbeben: