Tsunami-Alarm: Schweres Erdbeben erschüttert Japan

Japan - Ein schweres Erdbeben wurde vor der Küste Japans gemeldet. Die Behörden haben Tsunami-Alarm ausgerufen.

Ein Erdbeben mit der Stärke 7,6 hat den Norden Japans erschüttert. (Symbolbild) © 123RF/Petrovich13

Gegen 23.15 Uhr Ortszeit begann die Erde zu beben. Der Nordosten Japans wurde von einem Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert.

Die Japanische Meteorologische Behörde (JMA) hat eine amtliche Tsunami-Warnung für weite Teile der nordöstlichen Küste herausgegeben. Es muss mit Wellen von 3 Metern Höhe gerechnet werden, hieß es.

Anwohner wurden aufgefordert, Küstengebiete zu meiden und sich ins Landesinnere zurückzuziehen. Es bestehe Lebensgefahr.

In der betroffenen Region kam der Zugverkehr zum Erliegen, meldet die Nachrichtenagentur "Kyodo News". An den Kernkraftwerken in den Präfekturen Aomori, Miyagi und Fukushima seien hingegen keine Auffälligkeiten gemeldet worden.