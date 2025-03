Erdbeben in Asien: Kind und zwei Frauen nach 60 Stunden gerettet

Nach dem Erdbeben in Südostasien wird weiterhin nach Vermissten gesucht.

Von Carola Frentzen Mandalay/Bangkok - Drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Südostasien dauern die Rettungs- und Sucharbeiten in beiden Ländern an. Rund 60 Stunden nach der Naturkatastrophe haben Rettungskräfte jetzt drei Verschüttete aus den Trümmern in Myanmar gerettet, darunter ein fünfjähriges Kind.



Such- und Rettungsteams transportieren eine schwangere Überlebende aus einem eingestürzten Gebäude nach einem Erdbeben in Mandalay. © Kyaw Soe/XinHua/dpa Zudem seien eine schwangere Frau und eine 29-Jährige, die unter dem eingestürzten Hochhaus "Sky Villa Condo" in der Stadt Mandalay begraben lagen, von chinesischen Einsatzkräften lebend gerettet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Myanmar Now unter Berufung auf die chinesische Botschaft in Myanmar. Vor allem im Krisenland Myanmar, wo eine brutale Militärjunta regiert und der Informationsfluss schwierig ist, ist die Situation unübersichtlich. Am Morgen gab es im Staatsfernsehen zunächst keine neuen Zahlen zu Todesopfern und Vermissten. Zuletzt hatte die Militärregierung von 1700 Toten, rund 3400 Verletzten und 300 Vermissten gesprochen. Das Beben vom Freitag, dessen Epizentrum nahe der zweitgrößten Stadt Mandalay im Zentrum des früheren Birma lag, hatte eine Stärke von 7,7. Erdbeben Sorge um griechische Ferieninsel: Mehr als 21.000 Erdbeben in drei Wochen Die Hilfsorganisation Save the Children berichtete, dass viele Familien aus Angst vor Nachbeben in Klöstern und auf Fußballfeldern Zuflucht gesucht hätten. Zahlreiche beschädigte Straßen und die unterbrochenen Kommunikationsleitungen erschwerten derweil die Hilfsmaßnahmen. Gleichzeitig habe die Junta, die sich Anfang 2021 an die Macht geputscht hatte, internationalen Medien den Zugang zum Katastrophengebiet untersagt, schrieb die Nachrichtenagentur Mynamar Now unter Berufung auf den General Zaw Min Htun.

Suche in eingestürztem Hochhaus geht weiter