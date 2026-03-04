Erneut spürbares Erdbeben im Südwesten: So viele Erschütterungen gab es 2025

Bad Krozingen/Freiburg - Der Südwesten kommt nicht zur Ruhe: Ein Erdbeben der Stärke 2,4 hat Bad Krozingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erschüttert, wie der Erdbebendienst des Landes meldete.

Der Landeserdbebendienst des Regierungspräsidums Freiburg überwacht die Erdbewegungen im Südwesten. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Das Erdbeben sei am Dienstag gegen 18.30 Uhr registriert worden. Es sei regional spürbar gewesen im Markgräflerland, Hochschwarzwald und in Freiburg. Über mögliche Schäden war zunächst nichts bekannt. Es ist das zweite leichte Beben innerhalb einer Woche in Baden-Württemberg.

Am Wochenende hatte es den Ortenaukreis in Baden-Württemberg getroffen. Das Epizentrum des Bebens lag laut dem Erdbebendienst in Kippenheim.

Demnach gab es zahlreiche Wahrnehmungen von Menschen aus der Ortenau und dem Schwarzwald. Dieses Beben ereignete sich am Sonntag um 23 Uhr.

Baden-Württemberg ist das seismisch aktivste Bundesland in Deutschland. Im globalen Vergleich wird die Erdbebenaktivität von Experten jedoch nur als moderat eingestuft. Spürbar sind Beben laut dem Erdbebendienst etwa ab einer Stärke von zwei.