30.06.2026 10:54 Nach Erdbeben in Venezuela: Retter finden noch immer Überlebende

Auch Tage nach den verheerenden Erdstößen in Venezuela finden die Rettungskräfte Überlebende unter den Trümmern.

Von Andrea Sosa, Jürgen Bätz Caracas - Auch Tage nach den verheerenden Erdstößen in Venezuela finden die Rettungskräfte Überlebende unter den Trümmern.

Es sind kleine Hoffnungsschimmer inmitten von Tod und Zerstörung: Auch Tage nach den verheerenden Erdstößen in Venezuela finden die Rettungskräfte Überlebende unter den Trümmern. © Miguel Medina/POOL AFP/AP/dpa Die Zahl der Toten nach den beiden Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 am vergangenen Mittwoch liegt nach Angaben der venezolanischen Regierung derzeit bei 1.719. Einsatzkräfte aus Venezuela und zahlreichen anderen Staaten suchen weiter unter eingestürzten Gebäuden nach Verschütteten. Nach einer Modellrechnung der US-Erdbebenwarte USGS könnte die Zahl der Toten in die Zehntausende gehen. TAG24 berichtet im Liveticker über das Geschehen in Venezuela.

30. Juni, 10.53 Uhr: Hund "Giselle" gerettet

Auch ein Hund ist nach Angaben von El Salvadors Präsident Bukele unter den Geretteten. Das Tier, das auf den Namen "Giselle" höre, sei in der Stadt Caraballeda nach einem fünfstündigen Einsatz aus den Trümmern gezogen worden. In einem Video war zu sehen, wie der Hund in den Armen seines Retters lag und diesen aufgeregt im Gesicht abschleckte. Die Angaben zu den Rettungen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

30. Juni, 10.47 Uhr: Retter finden noch immer Überlebende

Salvadorianische Einsatzkräfte erreichten in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) einen 44-Jährigen unter den Trümmern eines Einkaufszentrums in der Küstenstadt Maiquetía, wie El Salvadors Präsident Nayib Bukele auf der Plattform X schrieb. Der Mann sei über einen Schlauch mit Wasser versorgt worden, während die Rettungsarbeiten andauerten. Die Feuerwehr der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, die ebenfalls im Katastrophengebiet im Einsatz war, meldete am Montag die Rettung eines 12-jährigen Jungen. "Fünf Tage nach dem Erdbeben sind Lebenszeichen der größte Ansporn, weiterzumachen", hieß es in einem Post auf der Plattform X. "Solange es noch eine Chance gibt, werden wir weiter suchen."

Unter den Trümmern werden noch immer Überlebende gefunden. © © Matias Delacroix/AP/dpa

28. Juni, 20.58 Uhr: Offizielle Zahl der Toten auf 1450 gestiegen

Die offizielle Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist trotz intensiver Bergungsarbeiten laut Regierung nur leicht gestiegen. Wie der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mitteilte, werden bislang offiziell 1450 Tote gezählt - nur 20 mehr als am Vortag. Rund 3200 Verletzte werden nach seinen Angaben in Krankenhäusern behandelt. "Wir befinden uns in kritischen, entscheidenden Stunden, um weiterhin Leben zu retten", sagte Rodríguez. "Die unermüdliche Suche geht weiter, der enorme Einsatz der mehr als 25.000 Rettungskräfte geht weiter". Mehr als 2500 Wohngebäude und andere Einrichtungen sind vollständig eingestürzt oder schwer beschädigt worden, darunter fast 780 Wohnhäuser und 38 Krankenhäuser, heißt es in der jüngsten Schadensbilanz.

Die Zahl der Todesopfer ist in Venezuela auf 1450 gestiegen. © Matias Delacroix/AP/dpa

28. Juni, 16.36 Uhr: Nach Erdbeben in Venezuela: Papst betet für tausende Opfer

Papst Leo XIV (70) hat sich in die internationale Anteilnahme für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe in Venezuela eingereiht. "Zu Gott für die ewige Ruhe der Verstorbenen betend, erneuere ich meine spirituelle Solidarität mit ihren Familien, den Verletzten, und allen, die von dieser Tragödie erschüttert wurden", hieß es einem Beitrag auf den spanisch- und englischsprachigen X-Kanälen des Pontifex. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach zudem jenen seinen Dank aus, die sich an den Rettungseinsätzen und Hilfeleistungen in dem südamerikanischen Land beteiligten.

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, Papst Leo XIV. (70), betete für die Erdbebenopfer in Venezuela. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

28. Juni, 16.15 Uhr: Jede Rettung ein Wunder nach Bebenkatastrophe in Venezuela

"Es ist ein Wunder", ruft der Mann den Einsatzkräften zu, die ihn unter Schutt und Trümmern hervorziehen - in fassungslosem Glück, dass er so viele Stunden nach den schweren Doppelbeben im venezolanischen Bundesstaat La Guaira gerettet wird. "Willkommen, Antoniooo!", jubeln auch seine Helfer. Auch an Tag vier nach der Katastrophe gelingt es den Rettungsteams noch, Menschen lebend aus den Trümmern zu bergen.

27. Juni, 20.56 Uhr: Suche nach weiteren Verunglückten dauert an

Das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in Venezuela wird immer deutlicher. Die vorläufige Zahl der Todesopfer ist bereits auf 1430 gestiegen, mehr als 3200 Menschen wurden verletzt, wie der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mitteilte. Nach den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwoch habe es 430 Nachbeben gegeben, sagte Rodríguez, der Bruder der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez. Mehr als 70.000 Familien seien nach der Katastrophe von den Behörden unterstützt worden. Besonders im Bundesstaat La Guaira, aber auch in der Hauptstadt Caracas, haben die Beben erhebliche Zerstörungen verursacht. Teils sind ganze Straßenzüge mit Hochhäusern dem Erdboden gleichgemacht worden.

27. Juni, 19.39 Uhr: Totenzahl steigt nach Erdbeben in Venezuela auf mehr als 1400

Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela ist auf 1430 gestiegen. Mehr als 3200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mit.

Die Zahl der Toten in Venezuela ist erneut gestiegen. © Matias Delacroix/AP/dpa

27. Juni, 18.22 Uhr: Rettungshoffnung schwindet nach Einsturz in Caracas

Der Einsatz internationaler Rettungsteams nach den Erdbeben in Venezuela hat die Suche nach Überlebenden beschleunigt, für Angehörige von Vermissten aber zum Teil auch traurige Gewissheit gebracht. Nach Erkundungsarbeiten schlossen etwa mexikanische Rettungskräfte in einem eingestürzten Gebäude im Stadtbezirk Chacao der Hauptstadt Caracas die Möglichkeit aus, dort noch lebende Menschen zu finden. "Sie halten es aufgrund des Gewichts der Konstruktion für sehr unwahrscheinlich, dass sich dort noch Überlebende befinden", sagte der Bürgermeister von Chacao, Gustavo Duque, in einem Video vor dem Wohngebäude Petunia. Das dort eingesetzte Rettungsteam habe nach einer ersten Inspektion festgestellt, dass die Betonplatten vollständig zusammengedrückt seien.

27. Juni, 16.48 Uhr: Suche nach Vermissten in Venezuela läuft unter Hochdruck

Am dritten Tag nach den Erdbeben ist der Verbleib von Zehntausenden Menschen in Venezuela weiterhin unklar. Die Zahl der Toten lag weiterhin bei mindestens 920, mehr als 3000 Menschen wurden verletzt. Befürchtet wird weiter, dass Tausende Menschen unter Trümmern eingeschlossen sein könnten. Angesichts der katastrophalen Lage hat Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez (57) an den Zusammenhalt der Bevölkerung appelliert. "Ein Land wird in großen Krisen geformt, und eine dieser großen Krisen ist die, die das venezolanische Volk heute durchmacht - eine wahrlich schmerzhafte Situation für unsere Nation", erklärte Rodríguez in einer Ansprache am frühen Samstagmorgen (Ortszeit).

Der Bezirk Chacao im Osten der Hauptstadt gehört zu den am stärksten betroffenen Gebieten der Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5, die bislang nach offiziellen Zahlen 920 Menschen das Leben gekostet haben. © Matias Delacroix/AP/dpa

27. Juni, 16.42 Uhr: Fünfter Bundeswehr-Flieger mit Hilfskräften unterwegs

Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela ist der fünfte Bundeswehr-Flieger ins Katastrophengebiet gestartet. Vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen hob erneut eine Militärmaschine mit Hilfskräften, Medikamenten und Material ab, wie ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte. Für Sonntag werden bereits zwei der Flugzeuge zurückerwartet. Ein weiteres soll anschließend erneut in die rund 8200 Kilometer entfernte Krisenregion fliegen. "Es ist geplant, dass täglich ein Flugzeug von hier startet", sagte der Sprecher.

Im Zuge der Katastrophe in Venezuela hat sich ein fünfter Bundeswehr-Flieger auf den Weg in das Krisengebiet gemacht. © Kai Moorschlatt/dpa

27. Juni, 15.54 Uhr: THW-Team in Caracas eingetroffen - Helfer für Venezuela

Nach dem tödlichen Erdbeben in Venezuela ist ein 48-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW) in der Nacht zu Samstag am Flughafen Caracas eingetroffen. Die Einsatzkräfte der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) beginnen nun die Lageerkundung gemeinsam mit internationalen Partnern, berichtete THW-Präsidentin Sabine Lackner. So schnell wie möglich solle die Suche nach Vermissten beginnen. Dafür brauche es eine Abstimmung der Einsatzstellen und Einsatzoptionen sowie die Prüfung logistischer Rahmenbedingungen für die nächsten Tage. "Im Einsatzland startet nun ein Wettlauf gegen die Zeit", hieß es beim THW. Die Erkundungen seien gestartet. Ziel sei es, jene Einsatzstellen zu identifizieren, an denen es wahrscheinlich sei, Menschen retten zu können.

Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt die Suche nach Vermissten in Venezuela. © Kai Moorschlatt/dpa

27. Juni, 13.37 Uhr: Freiwillige Helfer im Internet gefeiert

Nach dem schweren Doppelbeben in Venezuela werden im Internet freiwillige Helfer gefeiert, die ihren Rettungseinsatz auf der Suche nach Verschütteten mit Gesang begleiten. Auf einem von "El País México" geteilten Video sind die Helfer zu sehen und zu hören, wie sie laut und enthusiastisch gemeinsam singen: "Beruhig dich, mein Verletzter, wir sind fast da." Dabei greifen sie in einer leichten Abwandlung auf ein populäres venezolanisches Weihnachtslied zurück, "El burrito sabanero". Es handelt von einem Hirten, der sich mit seinem kleinen Esel auf den Weg zum Jesuskind macht. Der Gesang soll dem Medium zufolge Verschüttete auf die nahenden Helfer aufmerksam machen und Trost spenden. Das "El País"-Video zeigt auch, wie unter schweren Betontrümmern Überlebende gefunden werden, darunter ein eingeklemmtes Kind. "Wir holen dich jetzt raus, damit dich der Hubschrauber wegbringen kann", ist ein Helfer zu hören, dem der kleine Junge antwortet: "Aber es ist alles zerstört."

27. Juni, 9.07 Uhr: Interimspräsidentin Rodríguez im Erdbebengebiet ausgebuht

Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez (57) ist bei einem Besuch in einem Erdbebengebiet in Caracas ausgebuht worden. Anwohner und Angehörige von Menschen, die nach dem Einsturz eines Gebäudes unter Trümmern eingeschlossen sind, riefen am Freitag (Ortszeit) "Raus, raus", wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Rodríguez besuchte das Gebiet in einem wohlhabenden Viertel der Hauptstadt. Hinter der Absperrung an dem am Mittwoch eingestürzten Gebäude warfen ihr Menschen vor, aus der Katastrophe politisches Kapital schlagen zu wollen. "Es reicht jetzt, inmitten einer Tragödie wie der, die wir gerade erleben, Wahlkampf zu machen", riefen Anwohner. Zudem warfen sie der Regierung vor, "nichts für das Volk" zu tun.

Der Besuch von Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez (57, r.) im Katastrophengebiet kam nicht bei allen gut an. © HANDOUT / VENEZUELAN PRESIDENCY / AFP

27. Juni, 8.30 Uhr: Fans und Mannschaften bei der Fußball-WM gedenken der Erdbebenopfer

Stille herrschte vor den Spielen der WM in der Nacht von Freitag auf Samstag. Teams und Zuschauer waren - zumindest kurz - in Gedanken in Venezuela. Mit einer Schweigeminute wurde an die Opfer der Katastrophe gedacht. Das Schicksal vieler Venezolaner ging den Menschen in den Stadien nahe, einige Fans hielten Schilder in die Luft: "Betet für Venezuela".

Auch bei der Fußball-WM wurde an die Erdbebenopfer gedacht. © Ashley Landis/AP/dpa

27. Juni, 8.24 Uhr: Präsidentin spricht von entscheidenden Stunden bei Rettung von Überlebenden

"Es sind kritische Stunden für die Rettung von Leben", sagte Delcy Rodríguez (57). Mindestens 920 Menschen sind laut Behörden bislang ums Leben gekommen, mehr als 3000 wurden verletzt. Rettungsteams aus verschiedenen Ländern kämpfen unter schwierigen Bedingungen gegen die Zeit. Experten gehen davon aus, dass die Überlebenschancen der Vermissten und Verschütteten nach 72 Stunden stark sinken.

Den Helfern läuft bei der Suche nach Überlebenden langsam aber sicher die Zeit davon. © Javier Campos/dpa

27. Juni, 8.16 Uhr: Vereinigte Staaten sichern Venezuela Hilfen zu

Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez (57) hat zwei Tage nach dem schweren Doppel-Erdbeben mit US-Präsident Donald Trump (80) telefoniert. Trump und US-Außenminister Marco Rubio hätten angerufen und ihr die Unterstützung der USA für Venezuela angesichts der Katastrophe zugesichert, schrieb Rodriguez auf der Plattform X. "Sie bekräftigten ihre Bereitschaft, die Hilfsmaßnahmen durch die Entsendung von Rettungskräften, Spezialausrüstung, Unterstützung für Notunterkünfte und humanitäre Hilfe für die betroffenen Familien zu begleiten. Wir sind zutiefst dankbar für diese Geste der Freundschaft und Zusammenarbeit", schrieb die Staatschefin.

Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez (57) zeigte sich für das US-Hilfsangebot dankbar. © Ariana Cubillos/AP/dpa

27. Juni, 8.06 Uhr: Streitkräfte übernehmen Kontrolle im Erdbebengebiet

Angesichts der schweren Schäden im Bundesstaat La Guaira hat die Regierung die Region im Norden des Landes militarisiert. Die Streitkräfte hätten die Kontrolle übernommen, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und die Arbeit der Rettungskräfte zu erleichtern, sagte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez. Innenminister Diosdado Cabello (63) kündigte die Schließung der Zufahrtsstraßen nach La Guaira aus humanitären und gesundheitlichen Gründen an. Ziel sei, gesundheitliche Risiken zu minimieren sowie die Bergungsarbeiten zu beschleunigen.

Soldaten sollen im Bundesstaat La Guaira für Ordnung und Sicherheit sorgen. © Rafael Hernández/dpa

26. Juni, 22.07 Uhr: Weitere deutsche Hilfsflüge nach Venezuela unterwegs

Nach den verheerenden Erdbeben haben sich bereits die ersten Rettungskräfte aus Deutschland auf den Weg ins Katastrophengebiet gemacht. Weitere Hilfe folgt, wie die Bundeswehr mitteilte. An Bord der ersten Transportmaschine befanden sich außer der Luftwaffen-Crew 26 Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW). Dabei handelt es sich um Bergungsexperten. "Aus Wunstorf werden noch heute drei weitere Flugzeuge des Lufttransportgeschwaders 62 nach Venezuela starten", teilte die Bundeswehr weiter mit. Zudem sei ein Vorauskommando der Bundeswehr auf dem Weg, um die Lage vor Ort zu erkunden. "Innerhalb von 24 Stunden haben wir es geschafft, in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen vier Maschinen zu planen, zu beladen und in weiteren 14 Stunden erste Hilfe ins Krisengebiet zu bekommen", sagte der Chef des Geschwaders, Oberst Markus Knoll laut Mitteilung. Zudem wird die Bundeswehr am Samstag Hilfsgüter der Organisation Malteser nach Venezuelafliegen.

Die ersten Retter stiegen bereits am heutigen Nachmittag in ein Bundeswehr-Flugzeug. © picture alliance/dpa | Kai Moorschlatt

26. Juni, 20.09 Uhr: Zahl der Todesopfer steigt auf über 900

Nach den Erdbeben in Venezuela steigt die Zahl der Opfer, während die Angehörigen von Vermissten fieberhaft nach ihnen unter den Trümmern und übers Internet suchen. Am zweiten Tag nach der Erdbebenkatastrophe liegt die offizielle Zahl der Toten bei 920. Zudem seien 3300 Menschen verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mit. Seinen Angaben nach sind mehr als 380 Gebäude komplett eingestürzt oder beschädigt worden. Mehrere Hunderte Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. 172 Menschen würden noch unter Trümmern vermutet, sagte Rodríguez. Wegen des Ausmaßes der Erdbeben gehen Experten von einer höheren Zahl aus. Inoffizielle Vermisstenzahlen sind deutlich höher - wobei sich diese nicht verifizieren lassen. Auf einem für die Suche von Vermissten eingerichteten Internetportal gingen Zehntausende Meldungen ein - aktuell gelten demnach rund 50.000 Menschen als vermisst.

Die Retter versuchen noch Überlebende zu finden. © FEDERICO PARRA / AFP

26. Juni, 15.16 Uhr: Zahl der Toten steigt auf 589

Die Zahl der Toten nach den zwei schweren Erdbeben in Venezuela ist laut Angaben der Regierung in Caracas auf 589 gestiegen. Zudem seien 2980 Menschen verletzt worden, sagte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez (57).