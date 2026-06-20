Zwei Erdbeben lassen Urlaubsinsel Kreta wackeln

Chania (Griechenland) - Zwei Erdstöße der Stärken 4,6 und 5,3 haben um die Mittagszeit am Samstag im Abstand von wenigen Minuten die Ferieninsel Kreta erschüttert.

In der Stadt Chania auf Kreta waren die Erdbeben am Samstag zu spüren. (Archivfoto) © Socrates Baltagiannis/dpa/dpa-tmn

Das Zentrum der Beben lag in rund 14 Kilometern Tiefe unter dem Meeresboden nahe der kleinen Insel Gavdos südlich von Kreta.

Die Erdbeben seien jedoch auf ganz Kreta deutlich zu spüren gewesen, auch in den Städten Rethymnon und Chania, berichtete das Onlineportal "Cretalive".