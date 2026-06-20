Zwei Erdbeben lassen Urlaubsinsel Kreta wackeln
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Von Alexia Angelopoulou
Chania (Griechenland) - Zwei Erdstöße der Stärken 4,6 und 5,3 haben um die Mittagszeit am Samstag im Abstand von wenigen Minuten die Ferieninsel Kreta erschüttert.
Das Zentrum der Beben lag in rund 14 Kilometern Tiefe unter dem Meeresboden nahe der kleinen Insel Gavdos südlich von Kreta.
Die Erdbeben seien jedoch auf ganz Kreta deutlich zu spüren gewesen, auch in den Städten Rethymnon und Chania, berichtete das Onlineportal "Cretalive".
Die griechische Polizei und die Feuerwehr führten demnach Patrouillen durch, konnten jedoch bislang keine besorgniserregenden Schäden feststellen.
Titelfoto: Socrates Baltagiannis/dpa/dpa-tmn