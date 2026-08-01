Schock in Italien: Mehrere Menschen nach starkem Erdbeben verletzt

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In der Region um die süditalienische Stadt Neapel hat sich am Freitagabend ein Erdbeben der Stärke 4,7 ereignet.

Von Lea Schober

Neapel (Italien) - Ein Erdbeben der Stärke 4,7 hat am Freitagabend die Region um die süditalienische Stadt Neapel erschüttert.

Durch die Erschütterungen entstanden sichtbare Risse in den Straßen.
Durch die Erschütterungen entstanden sichtbare Risse in den Straßen.  © Alessandro Garofalo/LaPresse/AP/dpa

Nach Angaben des italienischen Zivilschutzes wurden 21 Menschen durch das Erdbeben verletzt, zwei von ihnen schwer. Es war das stärkste Erdbeben in der Region seit rund 40 Jahren.

Die Erschütterungen waren nicht nur in Neapel, sondern auch auf den Inseln Ischia und Procida deutlich zu spüren.

Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) registrierte das Beben am Abend um 19.46 Uhr.

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Auch in den Stunden danach kam die Erde nicht vollständig zur Ruhe. Laut Rai News wurden zahlreiche weitere Nachbeben registriert, die bis zum Samstagmorgen anhielten.

An mehreren Häusern sind die Folgen des Bebens deutlich sichtbar.
An mehreren Häusern sind die Folgen des Bebens deutlich sichtbar.  © Alessandro Garofalo/LaPresse/AP/dpa
Herabstürzende Gesteinsbrocken trafen mehrere Fahrzeuge und richteten Schäden an.
Herabstürzende Gesteinsbrocken trafen mehrere Fahrzeuge und richteten Schäden an.  © Alessandro Garofalo/LaPresse/AP/dpa

Die Erschütterungen hinterließen sichtbare Schäden: Mauern, Fassadenteile und Straßen wurden beschädigt. Herabstürzende Gesteinsbrocken und Trümmerteile trafen zudem mehrere Fahrzeuge, berichtet La Repubblica.

Aus Angst vor weiteren Erdstößen verließen viele Menschen ihre Häuser und verbrachten die Nacht im Freien.

Titelfoto: Bildmontage: Alessandro Garofalo/LaPresse/AP/dpa

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