Heftiges Erdbeben erschüttert Inselstaat - mehrere Tote

Wieder erschüttert ein schweres Erdbeben die Philippinen. Die Behörden warnen zunächst vor einer zerstörerischen Flutwelle - aber die Gefahr scheint gebannt.

Von Carola Frentzen, Girlie Linao Manila (Philippinen) - Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 auf den Philippinen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer starben alle in der südlichen Provinz Davao Oriental, in der sich das Beben am Morgen (Ortszeit) ereignet hatte, wie der Zivilschutz und die Polizei mitteilten.



Ein Feuerwehrmann geht an einem beschädigten Gebäude vorbei, das durch ein starkes Erdbeben in der Provinz Davao Oriental im Süden der Philippinen beschädigt wurde. © Bureau of Fire Protection/AP/dpa Erst vor einer guten Woche hatte ein starkes Erdbeben den Inselstaat erschüttert und Dutzende Menschen in den Tod gerissen. Das Zentrum lag laut der US-Erdbebenwarte USGS in einer relativ geringen Tiefe von rund 58 Kilometern auf der Insel Mindanao. Das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) bezifferte die Stärke des Bebens sogar zunächst auf 7,6, revidierte dies aber später auf 7,4. Phivolcs gab auch eine Tsunami-Warnung für sieben Provinzen heraus und betonte, "zerstörerische Flutwellen" von mehr als einem Meter Höhe könnten über mehrere Stunden hinweg auf Land treffen. Anwohner in Küstenregionen wurden aufgefordert, sich in höhergelegene Gebiete zu begeben. Erdbeben Immer mehr Tote: Über 2000 Menschen nach Beben-Tragödie verstorben Später wurde die Warnung dem US-Tsunami-Warnzentrum zufolge wieder aufgehoben.

Schäden und Nachbeben befürchtet