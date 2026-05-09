Glutnester statt Flammen: Feuerwehr kämpft weiter gegen Waldbrand am Saurüsselkopf

Ruhpolding - Der Einsatz gegen den Waldbrand am Saurüsselkopf bei Ruhpolding wird wohl noch bis in die kommende Woche dauern. Das offene Feuer sei zwar am Donnerstag gelöscht worden, doch die Nachlöscharbeiten seien wegen zahlreicher Glutnester herausfordernd.

Glutnester am Saurüsselkopf sorgen für weitere Feuerwehr-Einsätze. © NEWS5 / Lars Haubner

Das Wetter am Wochenende - trocken, warm und windig - könne zudem das Aufflammen einzelner Brandstellen begünstigen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Laut einem Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Traunstein laufen die Planungen bis nächste Woche. Man müsse aber von Tag zu Tag entscheiden, wie der Einsatz weitergeht. Seit dem Morgen seien rund 340 Kräfte vor Ort, hieß es.

Für das Finden und Bekämpfen der Glutnester werden Hubschrauber, Drohnen und Bodentrupps eingesetzt.

"Es sind viele Glutnester, die alle einzeln nacheinander gelöscht werden müssen", erklärte der Sprecher. Zudem müsse man im steilen Bergwald mit Gebirgsspezialisten in Sicherungen arbeiten. Das mache die Arbeiten sehr aufwendig und zeitintensiv.