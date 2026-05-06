Waldbrand am Saurüsselkopf: Inferno eingedämmt, 300 Einsatzkräfte kämpfen weiter

Ruhpolding - Die Lage bei dem Waldbrand am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen in Bayern hat sich stabilisiert. Am zweiten Tag des Katastrophenfalls im Landkreis Traunstein haben sich die Flammen nicht weiter ausgebreitet.

Die Bundeswehr hilft bei den Löscharbeiten. © NEWS5 / Lars Haubner

Entwarnung gebe es aber nicht, teilte das Landratsamt am Abend mit. Der Schwerpunkt der Maßnahmen bleibt darauf gerichtet, eine Ausbreitung des Feuers insbesondere in Richtung Süden zu verhindern. Das Feuer war am Sonntagabend entdeckt worden, seit Montag gilt in dem Gebiet der Katastrophenfall.

An die 300 Einsatzkräfte waren auch am Mittwoch mit dem Kampf gegen die Flammen beschäftigt, darunter etwa 215 Feuerwehrleute sowie Kräfte unter anderem von Bundespolizei, Landespolizei, Bergwacht, Rotem Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Technischem Hilfswerk und Bundeswehr.

Nach Einschätzung aus dem Kreis der Einsatzkräfte richten sich die Helfer darauf ein, dass der Einsatz noch mindestens zwei Tage weitergeht.

Nachts können die Hubschrauber aus Sicherheitsgründen keine Löscheinsätze fliegen. Tagsüber starteten aber rund neun Hubschrauber in Dauerschleife und holten Wasser in nahegelegenen Seen, um es über dem Berg abzuwerfen. Auch am Donnerstag sollen wieder Helikopter den Brand aus der Luft bekämpfen.