Bayern kann aufatmen: Hochwasserlage entspannt sich

Augsburg - Nach starken Regenfällen in ganz Bayern geben Experten endlich Entwarnung: Die Hochwassergefahr sinkt und es soll auch kein weiterer Niederschlag folgen.

Das Hochwasser hatte Bayern fest im Griff. (Archivfoto) © Tizian Gerbing/dpa

Vorläufig sei laut Wettervorhersage kein Niederschlag mehr zu erwarten und auch die Schneeschmelze sei nur gering, berichtete der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt in Augsburg.

Die Hochwasserwellen könnten sich dadurch weiter abbauen und über Main und Donau ablaufen.

Der Regen zum Wochenbeginn hatte dazu geführt, dass in verschiedenen Regionen des Freistaats von den Behörden Hochwasserwarnungen herausgegeben wurden.