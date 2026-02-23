Hochwasser-Gefahr in Thüringen? So ist der aktuelle Stand

Erfurt - Nach Regen und Tauwetter sind in Thüringen die Pegel in Flüssen und Bächen gestiegen.

In Thüringen ist die Hochwassergefahr derzeit überschaubar. (Symbolfoto) © Tizian Gerbing/dpa

Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sind die Pegel vor allem im Thüringer Wald und am Südharzrand gestiegen. Dort sei der Schnee inzwischen weitgehend geschmolzen.

In der vergangenen Nacht sei zusätzlich Regen hinzugekommen, was den Abfluss weiter beschleunigte.

Laut Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen liegen derzeit fünf Pegel über Meldebeginn - drei davon liegen mit "Sundhausen/Helme", "Nordhausen/Zorge" und "Ilfeld/Bere" im Landkreis Nordhausen im Norden des Freistaates. Einzig der Pegel "Hinternah/Nahe" im Landkreis Hildburghausen liegt über Meldestufe 1.