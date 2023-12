Dauerregen sorgt für Hochwasser in NRW: Feuerwehr muss Frau aus Auto retten

In Teilen von NRW hat der anhaltende Dauerregen am Samstag Anwohner an Flüssen und Bächen in Atem gehalten. Die Feuerwehr war oft im Einsatz.

Düsseldorf - Der anhaltende Dauerregen hat am Samstag Anwohner an den Flüssen und Bächen in Teilen von Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Die Behörden bereiten sich in mehreren Landesteilen auf Hochwasser und über die Ufer tretende Gewässer vor.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu dem aufgeweichten Ruhrdeich in Oberhausen aus. © Markus Gayk/TNN/dpa So schickte die Bezirksregierung Düsseldorf Feuerwehrleute aus den umliegenden Kreisen und Städten zur Unterstützung nach Oberhausen. Dort macht den Behörden ein aufgeweichter Deich an der Ruhr Sorgen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Bis zum Mittag waren mehr als 300 Kräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen im Einsatz. Vorsorglich wurde der Bereich mit Sandsäcken gesichert. Gefahr für die Anwohner bestand nach Angaben der Feuerwehr aber nicht. Auch in Ostwestfalen an der Weser oder im Münsterland an der Ems haben die Behörden die hohen Pegelstände im Blick. Hochwasser Nach Dauerregen in NRW: Landesamt warnt vor Hochwasser - Hier besteht Flut-Gefahr Währenddessen gilt noch bis Sonntag für Teile des Landes eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Die Meteorologen warnen wegen des anhaltenden Dauerregens vor Hochwasser in Bächen und Flüssen sowie vor Überschwemmungen von Straßen und Erdrutschen. Bis Heiligabend könnten 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

42 Pegel in NRW überschreiten erste Warnschwelle

Dauerregen in Nordrhein-Westfalen lässt die Pegelstände an den Flüssen steigen. © Rolf Vennenbernd/dpa Während am Rhein die Lage in Köln und Düsseldorf wie vorhergesagt relativ entspannt blieb, mussten in Westfalen die Rettungskräfte eingreifen. In einem Vorort von Münster rettete die Feuerwehr am Samstag eine Frau aus ihrem Auto, das in den überfluteten Bereich der Werse, einen Zufluss der Ems, geraten war. Im Ruhrgebiet machte auf einer Strecke der Dauerregen der Bahn zu schaffen. In Herdecke wurden Gleise der Strecke zwischen Dortmund und Hagen unterspült. Busse brachten die Kunden an ihr Ziel. Laut Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) hatten am Samstag 42 Pegel die erste Warnschwelle überschritten, bei 16 Messpunkten wurde Stufe 2 erreicht. Hochwasser Hochwassergefahr in Hessen: Überschreitung der höchsten Meldestufe möglich! Die dritte und höchste Warnstufe erreichte am Tag vor Heiligabend kein Pegel in NRW.

Behörden vor Ort behalten Hochwasser-Lage im Blick