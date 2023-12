Nach Dauerregen in NRW: Landesamt warnt vor Hochwasser - Hier besteht Flut-Gefahr

An fünf Messstationen in NRW wurde die zweithöchste Warnschwelle bereits überschritten. © Thomas Frey/dpa

Eine Überschreitung der höchsten Warnschwelle sei an Pegeln in den Einzugsgebieten der Ems (Wolbeck), der Lippe (Nordborchen, Bentfeld, Station Kesseler 3, Westtünnen), der Berkel (Stadtlohn-Schanzring) und der Vechte (Wettringen B70) nach jüngsten Prognosen wahrscheinlich, teilte das Landesamt am Freitagnachmittag in einem Bericht mit.

Die höchste Hochwasser-Warnschwelle 3 weist auf die Gefahr hin, dass bebaute Gebiete in einem größeren Umfang überflutet werden könnten. Sie war laut Daten vom Freitag noch an keiner Messstation erreicht.

Nach der jüngsten Liste ist an fünf Messstationen die zweithöchste Warnschwelle überschritten. Besonders betroffen sind laut Landesamt die Einzugsgebiete der Ems und der Lippe mit je zwei Messstationen.

Auch an einer Messstation des Siegeinzuggebietes war zu diesem Zeitpunkt die zweithöchste Warnschwelle überschritten. Sie weist auf die Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller hin. Die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen ist möglich.