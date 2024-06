Fluten fordern in Bayern weiteres Todesopfer: Frau rutscht mit Auto in Hochwasser, Wagen läuft voll

Markt Rettenbach - Die Zahl der bekannten Todesopfer infolge des heftigen Hochwassers ist in Bayern auf drei gestiegen!

Das verheerende Hochwasser in Bayern hat eine 57 Jahre alte Autofahrerin am gestrigen Montag das Leben gekostet. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Eine 57 Jahre alte Frau ist laut Polizei am gestrigen Montagmittag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Markt Rettenbach im Landkreis Unterallgäu von einer Straße abgekommen, in das Wasser gerutscht und später leblos aus dem Auto geborgen worden.

Die Fahrerin hatte noch selbst über den Notruf bei der Integrierten Leitstelle verzweifelt mitgeteilt, dass sie von der nassen Fahrbahn abgekommen sei und ihr Auto gerade mit Wasser volllaufen würde.

Anschließend war der Handykontakt abgebrochen, die Anruferin für die Retter nicht mehr erreichbar.



Unmittelbar nach dem Notruf machten sich die alarmierten Einsatzkräfte den Angaben zufolge auf die Suche nach der Frau und ihrem Fahrzeug.

Ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten entdeckte auf der Staatsstraße im Bereich zwischen Markt Rettenbach und Ronsberg in einem von Wassermassen überfluteten Wiesenstück schlussendlich das nahezu komplett versunkene Auto.

Die Insassin konnte in der Folge nur leblos geborgen werden. Ein zum Fundort geeilter Notarzt konnte ebenfalls nichts mehr für sie tun. Er stellte wenig später offiziell den Tod der Autofahrerin, die in ihrem Fahrzeug ertrunken war, fest.