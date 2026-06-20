Fünf Jahre nach Ahrtal-Flut: Schweres Hochwasser in Rheinland-Pfalz
Von Marcel Gnauck
Katzenelnbogen - Schwere Unwetter mit Starkregen sind am Freitagabend über Teile von Rheinland-Pfalz gezogen und haben zu erheblichen Überschwemmungen geführt - fast fünf Jahre nach der verheerenden Ahrtal-Flut im Juli 2021.
Besonders betroffen war der Rhein-Lahn-Kreis. Eine Sprecherin des Kreises sprach nach vorläufigen Daten von einem Hochwasser, wie es statistisch nur alle 50 Jahre vorkommt. Die Feuerwehr wurde Dutzende Male gerufen, größere Schäden blieben aus.
Die Pegelstände der Flüsse Dörsbach, Mühlbach und Aar stiegen am Freitagabend binnen kürzester Zeit stark an. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte bereits am Abend zeitweise vor einem Extremhochwasser gewarnt.
Zwischenzeitlich war auch eine Koordinierungsstelle beim Katastrophenschutz eingerichtet worden. Im Laufe der Nacht fielen die Pegelstände wieder.
Die Messstelle beim Kloster Arnstein zeigte, wie schnell der Pegelstand des Dörsbachs stieg: Der Wasserstand lag gegen 17 Uhr noch bei 27 Zentimetern. Bis 20.45 Uhr stieg der Pegelstand bis auf 1,96 Meter an. In den Stunden danach fiel der Wasserstand wieder deutlich.
Überflutungen bei Katzenelnbogen: Zeltlager evakuiert
Besonders betroffen war den Angaben zufolge der Bereich Katzenelnbogen. Dort musste wegen der Überflutungsgefahr ein Mittelaltermarkt kurzfristig abgesagt werden. Auch ein Zeltlager wurde vorsorglich evakuiert.
Die Feuerwehr war zudem zu vielen Einsätzen gerufen worden. Die Einsatzkräfte seien vor allem wegen überfluteter Straßen und umgestürzter Bäume mehr als 60-mal ausgerückt, hieß es.
In Obernhof stürzte ein Baum auf das Dach eines Ferienhauses und riss dabei auch die Stromleitung um. Wie hoch der Schaden in diesem Fall ist, konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Größere Schäden seien aber nicht bekannt. Auch Verletzte gebe es nicht, wie eine Sprecherin sagte.
Vor fünf Jahren war es im Landkreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz nach heftigem Starkregen im Ahrtal zu einer Flutkatastrophe gekommen: 135 Menschen starben, zahlreiche Häuser wurden beschädigt oder zerstört.
Titelfoto: Mike Seeboth