Fünf Jahre nach Ahrtal-Flut: Schweres Hochwasser in Rheinland-Pfalz

Katzenelnbogen - Schwere Unwetter mit Starkregen sind am Freitagabend über Teile von Rheinland-Pfalz gezogen und haben zu erheblichen Überschwemmungen geführt - fast fünf Jahre nach der verheerenden Ahrtal-Flut im Juli 2021.

Die Pegelstände mehrerer Flüsse stiegen binnen kürzester Zeit stark an: Im rheinland-pfälzischen Rhein-Lahn-Kreis kam es zu einem schweren Hochwasser. © Bernd März/dpa

Besonders betroffen war der Rhein-Lahn-Kreis. Eine Sprecherin des Kreises sprach nach vorläufigen Daten von einem Hochwasser, wie es statistisch nur alle 50 Jahre vorkommt. Die Feuerwehr wurde Dutzende Male gerufen, größere Schäden blieben aus.

Die Pegelstände der Flüsse Dörsbach, Mühlbach und Aar stiegen am Freitagabend binnen kürzester Zeit stark an. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte bereits am Abend zeitweise vor einem Extremhochwasser gewarnt.

Zwischenzeitlich war auch eine Koordinierungsstelle beim Katastrophenschutz eingerichtet worden. Im Laufe der Nacht fielen die Pegelstände wieder.

Die Messstelle beim Kloster Arnstein zeigte, wie schnell der Pegelstand des Dörsbachs stieg: Der Wasserstand lag gegen 17 Uhr noch bei 27 Zentimetern. Bis 20.45 Uhr stieg der Pegelstand bis auf 1,96 Meter an. In den Stunden danach fiel der Wasserstand wieder deutlich.