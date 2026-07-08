Fünf Jahre nach Flutkatastrophe im Ahrtal: NRW und Niederlande intensivieren gemeinsamen Hochwasserschutz

Aachen - Fünf Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe von 2021 im Ahrtal intensivieren Nordrhein-Westfalen und die Niederlande ihre Kooperation beim Hochwasserschutz.

Im Jahr 2021 wurde das Ahrtal in Nordrhein-Westfalen von einem verheerenden Hochwasser heimgesucht. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Aachen betonten beide Seiten die Notwendigkeit, Schutzsysteme und Warnstrukturen an die Folgen des Klimawandels anzupassen. NRW-Umweltminister Oliver Krischer (56, Grüne) bezeichnete die Niederlande dabei als den "besten Sparringspartner" für das Land.

Seit der Katastrophe stellte NRW eigenen Angaben zufolge rund 500 Millionen Euro zur Verfügung, wobei die jährlichen Mittel von 56,7 Millionen Euro im Jahr 2021 auf rund 100 Millionen Euro ab 2025 fast verdoppelt wurden.

Damit seien bereits rund 600 Projekte des klassischen Hochwasserschutzes gefördert worden. Krischer betonte: "Es gilt das Prinzip: Oberlieger schützt Unterlieger. Gemeinsam können wir die Sicherheit für Millionen Menschen am Rhein und seinen Nebenflüssen erhöhen."

Vincent Karremans, niederländischer Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, ergänzte: "Hochwasser macht nicht an Grenzen halt - unsere Zusammenarbeit darf das ebenfalls nicht."

Neben technischen Bauwerken wie dem Polder Köln-Worringen, der die Hochwasserspitzen des Rheins um bis zu 17 Zentimeter senken soll, setzen die Partner auf das Leitbild "Room for the River" (Raum für den Fluss). Hierbei wird Flüssen durch Renaturierung und Deichrückverlegung mehr Raum gegeben. 120 solcher Projekte wurden in NRW demnach bereits initiiert.