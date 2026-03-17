Riesiges Projekt: Hochwasserschutz in Thüringen soll verbessert werden

Erfurt - Thüringen bereitet an der Unstrut eines der größten Hochwasserschutzprojekte seit Jahren vor.

Der Hochwasserschutz an der Unstrut in Thüringen soll verbessert werden. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die geplanten Kosten bezifferte Umweltminister Tilo Kummer (57, BSW) in Erfurt mit insgesamt 400 Millionen Euro. Davon würden 60 Prozent vom Bund übernommen, 40 Prozent trage das Land.

Geplant seien unter anderem die Erweiterung und Sanierung des Rückhaltebeckens Straußfurt im Kreis Sömmerda, der Neubau von 20 Kilometern Deichen, aber auch der Rückbau von Deichen auf einer Länger von 26 Kilometern. Allein der Stauraum in Straußfurt solle um zehn Millionen Kubikmeter erhöht werden. "Wir haben es mit einer Genetationenaufgabe zu tun", sagte der Minister.

Mit der Erhöhung der Staumauer des Rückhaltebeckens soll im vierten Quartal 2026 begonnen werden. Für andere Arbeiten sei der Baustart 2035 geplant. Für die Umsetzung des Großprojekts durch den Norden Thüringens in Richtung Sachsen-Anhalt würden insgesamt 30 Jahre veranschlagt.

Es gehe darum, Ortschaften und ihre Bewohner deutlich besser vor Hochwasser zu schützen. Aber auch die Landwirtschaft solle geschützt werden, auch wenn es künftig größere Bereiche geben wird, die bei Hochwasser überflutet sein könnten.