Hochwasser im Liveticker: Sachsen kommt laut Minister glimpflich davon

16. September, 13.36 Uhr: Zwei Menschen in Österreich tot in Häusern gefunden

Beim Hochwasser in Österreich sind nach Angaben der Polizei zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Ein 70 Jahre alter Mann und ein 80-Jähriger seien in ihren jeweiligen Häusern in Gemeinden in Niederösterreich gestorben, teilten die Behörden mit. Die beiden Männer seien im Inneren der Gebäude den Wassermassen zum Opfer gefallen. Bereits am Sonntag war ein Feuerwehrmann beim Auspumpen eines Kellers gestorben.

Eine Person watet durch das Wasser in der Nähe eines überfluteten Hauses nach starken Regenfällen in Österreich. (Symbolfoto) © dpa/APA | Helmut Fohringer

16. September, 13.32 Uhr: Bundesregierung sagt Unterstützung zu

Die Bundesregierung hat den von Hochwasser betroffenen Menschen in mehreren europäischen Ländern ihre Unterstützung zugesagt. "Die Menschen in unseren Nachbarländern, unsere Partner in Europa und auch die Menschen bei uns sollen wissen: Wir beobachten die Lage sehr aufmerksam und stehen für Hilfe bereit", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin. Die Verwüstungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien seien zum Teil verheerend.

16. September, 13.23 Uhr: Orban sagt wegen Hochwasser internationale Termine ab

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat wegen des Hochwassers in seinem Land alle "internationalen Verpflichtungen" verschoben. "Aufgrund der extremen Wetterbedingungen und der anhaltenden Überschwemmungen in Ungarn habe ich alle meine internationalen Verpflichtungen verschoben", schrieb der Autokrat auf X mit. Nähere Angaben machte er nicht.

16. September, 12.32 Uhr: Hochwasser droht - Das könnt Ihr im Haus tun

Bleibt noch genug Zeit, rät das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zum Baumarktbesuch: "Besorgen Sie zum Schutz Sandsäcke, Schalbretter, wasserfeste Sperrholzplatten und Silikon." Damit lassen sich etwa Fenster, Türen und andere Ein- und Ablauföffnungen abdichten.

Prüfen Sie eventuell vorhandene Rückstauklappen im Keller, bevor das Wasser steigt.

Im Keller nach Gefahrstoffen und Chemikalien schauen und diese in Sicherheit bringen. So können sie nicht ins Wasser gelangen. Das gilt auch für Heizöltanks, die gegen Aufschwimmen gesichert werden können.

Schalten Sie elektrische Geräte und Anlagen in vom Volllaufen bedrohten Räumen ab. Im Zweifel gleich an der Sicherung im Hausanschlusskasten. Das minimiert bei Überflutung die Gefahr von Stromunfällen.

Bringen Sie Wertvolles wie beispielsweise Möbel, Werkzeuge, Elektrogeräte nach Möglichkeit in höhere Etagen.

Bringen Sie in tieferen Lagen Ihr Auto in Sicherheit.

16. September, 10.35 Uhr: Lage in Ostsachsen weiter angespannt - B99 gesperrt

In Görlitz sorgt anhaltender Regen für Überschwemmungen. Die B99 ist aufgrund des Hochwassers wegen Überflutung zwischen Hagenwerder und Görlitz gesperrt. Zahlreiche Gehwege und Radwege sind überflutet. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und erste Schutzmaßnahmen einzuleiten. Auf der polnischen Seite bei Görlitz wurden bereits erste Sicherheitsvorkehrungen getroffen

In Görlitz sorgt anhaltender Regen für Überschwemmungen. © xcitepress

16. September, 9.11 Uhr: Ein Toter und viele Vermisste in Tschechien

Beim Hochwasser in Tschechien hat es den ersten bestätigten Todesfall gegeben. Die Behörden sprachen zudem von mindestens sieben Vermissten. Ein Mensch sei in dem kleinen Fluss Krasovka im Bezirk Bruntal im östlichen Landesteil Mährisch-Schlesien ertrunken, sagte Polizeipräsident Martin Vondrasek im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Feuerwehrleute fahren durch eine überflutete Straße. Die Hochwasserlage spitzt sich auch in Tschechien weiter zu. © dpa/AP | Petr David Josek

16. September, 8.46 Uhr: Polnisches Kabinett berät über Ausrufung von Katastrophenzustand

Angesichts der schweren Verwüstungen bei Überschwemmungen im Südwesten Polens hat Regierungschef Donald Tusk sein Kabinett zu einer Krisensitzung am Montagvormittag einberufen. Er habe ein Dekret zur Ausrufung des Katastrophenzustands vorbereitet, teilte Tusk mit. Die Entscheidung darüber muss aber vom Kabinett abgesegnet werden.

16. September, 8.27 Uhr: Hochwasser hat Tschechien fest im Griff

In den Hochwasser- und Überschwemmungsgebieten in Tschechien ist noch keine Entspannung in Sicht. Die Flutwelle an der March (Morava) erreichte Litovel, knapp 200 Kilometer östlich von Prag. Dort standen ganze Straßenzüge unter Wasser, wie die Agentur CTK berichtete. Die Behörden der Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern appellierten an die Bevölkerung, die Einsatzkräfte nicht zu behindern. "In den nächsten Stunden erwarten wir eine weitere Zunahme des Wasserstands des Flusses", warnte der Bürgermeister in den sozialen Medien. Auch an vielen anderen Orten stiegen die Pegelstände noch an.

16. September, 8.05 Uhr: Frau prüft Pegelstand und fällt in Neiße

Eine Frau ist in Görlitz beim Prüfen des Pegelstandes in die Neiße gefallen. Laut ersten Angaben der Polizei ist die Frau am Parkhotel Merkur am Wasserrand ausgerutscht und in den Fluss gefallen. Sie sei etwa 700 Meter in der Neiße getrieben, bis sie sich kurz vor dem Wehr Vierradmühle aus dem Wasser ziehen konnte. Sie wird aufgrund einer Unterkühlung aktuell in einer Klinik versorgt.

Der hohe Wasserstand des Flusses Neiße nach starken Regenfällen. © dpa/PAP | Maciej Kulczynski

16. September, 8 Uhr: Österreich erwartet neue große Regenmengen

Im von Hochwasser betroffenen Österreich steht ein weiterer Tag mit teils großen Regenmengen bevor. Das berichtete der Wetterdienst des Senders ORF. In Niederösterreich, das zum Katastrophengebiet erklärt worden ist, verlief die Nacht auf Montag ruhig, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Doch bis Dienstag werden in dem östlichen Bundesland bis zu 60 weitere Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, wie es von einem Vertreter der Landesregierung hieß. Laut den Wetterfachleuten des Senders ORF sind von Tirol bis ins östliche Österreich an manchen Orten auch noch größere Mengen möglich.