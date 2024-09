Hochwasser in Dresden: Alarmstufe 1 aufgehoben

Dresden - Das Hochwasser ist seit Freitag endgültig auf dem Rückzug, der Elbe-Pegel in Dresden sinkt konstant. Bereits am Sonntagabend fiel der Wasserstand unter die 4-Meter-Marke.

Alle Infos zum Hochwasser in Dresden und Umgebung findet Ihr in unserem Liveticker!

Entwarnung an der Dresdner Elbe! Alarmstufe 1 wurde am heutigen Montag um 8 Uhr aufgehoben.

Niederschläge werden am Montag keine erwartet, der Elbe-Pegel dürfte also weiter konstant fallen.

Am Sonntagmorgen meldete die Behörde einen Wasserstand von 4,36 Meter. Laut Prognosen wird sich der Pegel in den kommenden Tagen konstant verringern.

Am Samstagmorgen ist ein Hilfstransport der Stadt Dresden in Zusammenarbeit mit der Organisation "arche noVa" ins tschechische Ostrava gestartet.

Für den kompletten Flussabschnitt gilt die niedrigste Alarmstufe 1. In Dresden sank der Wasserstand nach Mitternacht unter den Richtwert, die Fünf-Meter-Marke. Am Morgen misst der Pegel hier 4,76 Meter, normal sind 1,42 Meter. Sinkende Tendenz an allen sächsischen Elbe-Pegeln

Der Elbpegel in Dresden nähert sich wieder der 5-Meter-Marke an.

In Dresden wird am Samstag um 12 Uhr die Alarmstufe 2 aufgehoben.

Der Elbe-Hochwasserscheitel kam am Mittwochabend in Sachsen an. Inzwischen hat der Scheitel den sächsischen Abschnitt passiert.

In Schöna an der tschechischen Grenze und in der Landeshauptstadt Dresden liegen die Messwerte bereits unter der Sechs-Meter-Marke im Bereich der Alarmstufe 2 und gehen weiter langsam zurück: In Schöna sind es aktuell 5,57 Meter und in Dresden 5,58 Meter - die Normalwerte liegen an diesen Pegeln bei 1,58 Metern bzw. 1,42 Metern.

Auch in Riesa flussabwärts schwillt der Fluss seit dem späten Vorabend kontinuierlich ab, auf inzwischen 6,47 Meter, bei gleichbleibender Tendenz. Nur am Pegel Torgau ist die Tendenz derzeit noch steigend.