Hochwasser in Mitteleuropa: Österreich erklärt Gemeinden zu Katastrophengebiet

Menschen platzieren Sandsäcke am Eingang eines Restaurants in Prag und bereiten sich auf das anstehende Hochwasser vor. © Dana Kesnerova/XinHua/dpa

In Tschechien hat starker Dauerregen bereits an vielen Flüssen und Bächen zu Hochwasser-Alarm geführt. Die höchste Warnstufe 3 ("Gefährdung") galt am Vormittag an mehr als 35 Pegelstationen, etwa in Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) am Oberlauf der Elbe.

Nach Angaben des tschechischen Wetterdienstes CHMU fielen in den am meisten betroffenen Regionen in den letzten 24 Stunden 100 bis 170 Millimeter Niederschlag. In Mikulovice im Bezirk Jesenik überfluteten Wassermassen aus den umliegenden Feldern Häuser und Straßen.

Probleme bereitete dort auch die Bela, ein Nebenfluss der Glatzer Neiße. In der benachbarten polnischen Region Oppeln trat der Fluss, der dort Biala Glucholaska genannt wird, über die Ufer. Aus dem Dorf Glucholazy mussten 400 Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

In Prag liefen die Vorbereitungen auf das erwartete Moldau-Hochwasser auf Hochtouren. Es sollten in weiteren Stadtteilen Hochwasser-Schutzwände im Uferbereich errichtet werden. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt. Mit dem Scheitelpunkt wurde in der tschechischen Hauptstadt in der Nacht auf Sonntag bei einem Durchfluss von rund 1000 Kubikmetern Wasser pro Sekunde gerechnet.