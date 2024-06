Hochwasser in Bayern: Hier fällt der Schulunterricht aus

München - Wegen der Hochwasserlage fällt an mindestens 18 Schulen in sechs Landkreisen in Bayern in der neuen Woche der Präsenzunterricht aus.

Die Ilm ist bei Pfaffenhofen über die Ufer getreten. Die Einsatzkräfte sind hier im Dauereinsatz. © Jason Tschepljakow/dpa

Wie das Kultusministerium am Sonntagnachmittag mitteilte, zählen dazu bislang die Landkreise

Pfaffenhofen an der Ilm,



Aichach-Friedberg,



Neuburg-Schrobenhausen,



Freising,



Fürstenfeldbruck und



Dachau.



Eine Liste der betroffenen Schulen findest Du auch auf der Internetseite des Ministeriums für Unterricht und Kultus.

Am Montag soll unter anderem an allen Grund-, Mittel- und Realschulen im Kreis Aichach-Friedberg sowie an den dortigen Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen und Förderzentren kein Unterricht stattfinden.

Ebenso keinen Unterricht gibt es dann an den Grundschulen in Baar-Ebenhausen und Hohenwart im Kreis Pfaffenhofen. Am Montag und Dienstag fällt der Präsenzunterricht an Grund-, Mittel- und Realschulen in Schrobenhausen sowie an der dortigen Berufsschule, am Förderzentrum und am Gymnasium aus.