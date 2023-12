Hochwasser in NRW dauert an: Etliche Pegel liegen über Schwellenwert

An der Weser in Beverungen (Kreis Höxter) ist die Hochwasserlage nach wie vor kritisch. © Friso Gentsch/dpa

Am stärksten betroffen ist nach wie vor die Weser im Osten des Landes, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) mitteilte.

Dort dauerte das "große Hochwasser", bei dem bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden können, am Mittwochvormittag an. An vier Pegeln war der Schwellenwert der höchsten Stufe 3 weiterhin überschritten, Tendenz sinkend oder verharrend.

An 18 Pegeln in NRW lagen die Wasserstände über dem Schwellenwert der Stufe 2, bei der einzelne Grundstücke und Keller überflutet werden können. Ein Pegel an der Ems und drei an der Lippe verzeichneten dabei am Morgen noch Anstiege, wie das Landesumweltamt berichtete.

An weiteren 33 Pegeln anderer NRW-Gewässer wurde am Vormittag immer noch der Wert für die Stufe 1 überschritten, bei der land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können.

"Alle weiteren Pegel stagnieren oder fallen bereits wieder", erklärte eine LANUV-Sprecherin.