Hochwasser in NRW: Pegel teils noch ansteigend - Warnung für Köln

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen hat sich nach tagelangem Dauerregen am Samstag die Lage mit Blick auf die Pegelstände an zahlreichen Orten etwas entspannt.

An Rhein - wie hier in Köln - und Weser sind die Wasserstände weiterhin steigend. (Archivbild) © --/dpa

"Aufgrund der nachlassenden Niederschläge sinken oder stagnieren die Wasserstände an vielen Pegeln in NRW", berichtete das Landesamt für Natur- und Umweltschutz (LANUV) am Samstag. An Rhein und Weser seien die Wasserstände allerdings steigend.

Derzeit beobachtet das LANUV in Einzugsgebieten etwa entlang der Ems, Lippe, Nette, Ruhr und Sieg ein Überschreiten der niedrigsten Warnstufe 1 - kleines Hochwasser mit möglichen Überflutungen von Land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Informationswert 2 - also mittleres Hochwasser - sei derzeit in den Einzugsgebieten von Ems, Lippe und Weser erreicht. Beim Informationswert 2 sind Überflutungen einzelner Grundstücke oder Straßen möglich.

Die höchste Meldestufe 3 werde voraussichtlich in Vlotho in Ostwestfalen im Laufe des Samstags erreicht, hieß es beim LANUV. Stufe 3 warnt vor Überflutungen bebauter Gebiete in womöglich größerem Umfang.