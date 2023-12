Hochwassergefahr in Hessen: Überschreitung der höchsten Meldestufe möglich!

Im Einzugsgebiet Lahn ist an den Pegeln Etzelmühle/Salzböde , Gießen-Klärwerk/Lahn und Leun/Lahn die Meldestufe 2 überschritten, im hessischen Neckarabschnitt am Pegel Rockenau/Neckar.

In Nordhessen kann laut HLNUG auch eine Überschreitung der Meldestufe 3 nicht ausgeschlossen werden. Dort ist demnach an den Pegeln Schmittlotheim/Eder und Dalwisksthal/Orke die Meldestufe 2 überschritten. Letztere könne am Samstagabend in den Bereich der Meldestufe 3 steigen.

Aktuell sei an 29 Pegeln die Meldestufe 1 und an sechs Pegeln die Meldestufe 2 überschritten, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Samstag in Wiesbaden mit.

Bereits Anfang des Jahres hatte es heftiges Hochwasser an der Lahn gegeben, sowie hier in Roth bei Marburg. © Nadine Weigel/dpa

An Werra und Weser erwartet die Behörde ab Samstagnachmittag erste Überschreitungen der Meldestufen. Auch Überschreitungen höherer Meldestufen sind demnach möglich.

So wird am hessischen Weserabschnitt der Pegel Bad Karlshafen voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag die Meldestufe 2 überschreiten, am Sonntagvormittag wahrscheinlich auch die Meldestufe 3.

Im Lahneinzugsgebiet steigt der Pegel Marburg/Lahn laut HLNUG bis zum Samstagnachmittag in den Bereich der Meldestufe 2. In Südhessen an der Kinzig kann am Sonntagvormittag der Pegel Gelnhausen ebenfalls die Meldestufe 2 erreichen.

Auch an Rhein und Main steigen die Pegelstände weiter. Neben der bereits überschrittenen Meldestufe 1 am Pegel Mainz könne am Heiligabend am Rhein die Meldestufe 1 am Pegel Worms überschritten werden, hieß es.

Ab Anfang nächster Woche sei mit weiteren Meldestufenüberschreitungen zu rechnen. Am Main sei ebenfalls ab Wochenbeginn das Überschreiten der Meldestufe 1 zu erwarten.

Am Neckar werde im Tagesverlauf der Scheitel durchlaufen und es sei von fallenden Wasserständen auszugehen.