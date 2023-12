Hochwasserlage verschärft sich: Grundstücke stehen unter Wasser, Strom muss abgeschaltet werden

Bremen - Dauerregen hat in den vergangenen Tagen in vielen Regionen für eine angespannte Hochwassersituation geführt. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, hat sich diese im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertags durch den steigenden Wasserpegel des Flusses "Wümme" in den Bereichen Katrepel, Lehesterdeich und Timmersloh der Stadtgemeinde Bremen noch weiter verschärft.