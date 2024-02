Pegel steigen: Schon wieder Hochwasser in Sachsen!

Dresden - Die Hochwassergefahr in Sachsen ist noch nicht gebannt. Betroffen ist wieder und immer noch die Elbe. Aber das Landeshochwasserzentrum warnt aktuell auch vor einer möglichen Gefahr an der Schwarzen und Weißen Elster. Anwohner sollten dringend die amtlichen Info-Kanäle im Auge behalten.

Aktuell ist die Situation in Dresden noch etwas entspannter. Aber seit vergangener Woche steigen die Pegelstände wieder - auch an Weißer und Schwarze Elster. © imago/Sylvio Dittrich

In Riesa (4,99 Meter) und Meißen (4,92 Meter) kratzte der Pegelstand am Sonntagmorgen bereits an der Fünf-Meter-Marke. Auch in Schöna (4,86 Meter) und Torgau (4,67 Meter) stieg die Elbe weiter an.

Die Ursache dafür liegt erneut in Tschechien. An Iser und Oberelbe kamen bis 20, vereinzelt bis zu 30 Millimeter Regen runter. Dazu gesellten sich Tauwetter und Schneeschmelze in den Hochlagen des Iser- und Riesengebirges, die die Entwicklung weiter zuspitzten.



An der Schwarzen Elster wurde bereits am Freitag der Richtwert der Alarmstufe 1 überschritten. In Neuwiese (bei Hoyerswerda) wurde ein Pegelstand von 184 Zentimeter gemessen. Die weitere Tendenz beschreibt das Hochwasserzentrum als "schwankend". Allerdings setzte am Sonntag erneut Regen ein.

Im Leipziger Land waren zum Ende der letzten Woche nur moderate Niederschlagsmengen bis fünf Millimeter pro Quadratmeter zu verzeichnen gewesen. Dennoch gaben die Verantwortlichen des Landeshochwasserzentrums auch für den Bereich der Weißen Elster eine Warnung heraus. Ebenso betroffen sind Parthe, Whyra und Pleiße.