Regen lässt Pegel in Thüringen kurzzeitig ansteigen: "Bedenkliche Höhe erreicht"

In Sundhausen trat die Helme über das Ufer. © Silvio Dietzel

Die Helme am Pegel in Sundhausen (Landkreis Nordhausen) erreichte am Freitag zeitweise die höchste Meldestufe drei, wie aus Daten der Hochwassernachrichtenzentrale hervorging. Über Nacht stieg der Wasserstand auf knapp zwei Meter und war damit doppelt so hoch wie am Vorabend.

Im Laufe des Freitags entspannte sich die Lage jedoch. Der Wasserstand lag bei stark sinkender Tendenz nur noch über dem Richtwert für die erste Meldestufe.

"Durch den Regen in den letzten Tagen und heute Nacht haben wir in der Helme in Sundhausen eine bedenkliche Höhe erreicht", sagte der Leiter der Berufsfeuerwehr in Nordhausen, Thomas Schinköth, am Freitag.

Feuerwehr und Ordnungsamt führten regelmäßige Kontrollfahrten durch. Die Stadt warnte davor, die Deichanlagen zu betreten.