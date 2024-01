Vorwürfe nach Hochwasser: Wurde an der Talsperre Kelbra gepennt?

Anwohner am Fluss Helme klagen an, dass die Talsperrenbetreiber das Wasser zu spät abgelassen haben. © Matthias Bein/dpa

Die Talsperre in Kelbra ist im Jahr 1969 fertiggestellt worden und hat seitdem 35 Hochwasser abgewehrt. Sie ist unter anderem dafür gebaut worden, Fluten zu verhindern, die sonst ungehindert in den Fluss Helme fließen.

Doch warum ist die Lage derzeit in den umliegenden Ortschaften an der Helme so kritisch? Dieser Frage ging die MDR-Sendung "Umschau" am gestrigen Dienstag nach.

Anwohner beschuldigen die Behörden und Betreiber der Talsperre, dass dort nicht rechtzeitig das zuvor angestaute Wasser abgelassen wurde, um Platz für neue Wassermassen zu machen.

Weil die Helme selbst durch die starken Regenfälle und zusätzlich durch das abfließende Wasser aus der Talsperre überfordert war, sind viele Grundstücke überflutet worden.

Unter anderem ein Campingplatz, auf dem zahlreiche Dauercamper ihre Wohnwagen im Hochwasser zurücklassen mussten.