Weihnachts-Hochwasser: Deshalb wurde eine Katastrophe in NRW verhindert

Die Schwerpunkte der Einsätze lagen in Bochum, Essen und Oberhausen an der Ruhr, im Kreis Soest an der Glenne, in Hamm an der Ahse, im Kreis Recklinghausen an der Lippe und im Kreis Steinfurt an vielen Bächen und Flüssen und im gesamten Verlauf der Weser.

Im Kreis Herford drohte in der Stadt Bünde ein Deich zu brechen, auch in Rödinghausen mussten Wassermassen abgepumpt werden. Im Kreis Siegen-Wittgenstein drohte die Obernautalsperre überzulaufen. Bei der kontrollierten Wasserabgabe wurde ein Sport- und Freizeitpark überflutet.