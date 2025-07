Wenn das Jahrhundert-Hochwasser kommt, wie schlimm steht es um Sachsen-Anhalt?

Von einem möglichen Jahrhunderthochwasser wäre Sachsen-Anhalt stark betroffen. © Heiko Rebsch/dpa

Der Verein hat aus Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherer und der Bundesanstalt für Gewässerkunde einen Hochwasser-Risikograd errechnet. Dieser liegt in Sachsen-Anhalt bei 7,04. Am höchsten ist der Wert demnach in Bayern (8,29) und am niedrigsten in Berlin (3.01).

Die DUH in Berlin hat dafür den Angaben zufolge Flächen, in denen bei einem sogenannten Jahrhunderthochwasser signifikante Schäden zu erwarten sind, mit der Zahl der Wohnadressen verrechnet, die davon betroffen wären.

Das Risiko sei also dann besonders hoch, wenn ein Land insgesamt eine große Hochwasserrisikofläche hat und gleichzeitig viele Wohnadressen in den möglichen Überschwemmungsgebieten liegen.

In Sachsen-Anhalt gelten der Studie zufolge 5,9 Prozent der Landesfläche als Hochwasserrisikogebiete. Das ist nach Nordrhein-Westfalen (6,8 Prozent) und Brandenburg (6,2 Prozent) bundesweit der dritthöchste Wert.