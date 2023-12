Zwei Autofahrer fahren auf überflutete Straßen und bezahlen den Preis

Einhausen - In Thüringen haben sich zwei Autofahrer nicht an die Verkehrsschilder gehalten. Die "Strafe" folgte nur kurze Zeit später.

Die Straßen waren wegen des Hochwassers gesperrt. Zwei Autofahrer hielten sich jedoch nicht an die Beschilderung und blieben mit ihren Fahrzeugen stecken. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ein Opel-Fahrer die Beschilderung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ignoriert. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf dem Möhringsweg in Einhausen in Richtung B89 unterwegs. Allerdings war die Straße wegen des dort herrschenden Hochwassers für Fahrzeuge gesperrt.

Trotz gut sichtbarer Beschilderung fuhr der Autofahrer mit seinem Opel durch das Hochwasser. Kurze Zeit später blieb sein Fahrzeug allerdings stehen, da der Motor Wasser eingesaugt hatte und dadurch beschädigt wurde.

Die alarmierte Feuerwehr zog das Auto aus dem Wasser. Der Opel selbst erlitt durch die unbedachte Aktion des Mannes einen Motorschaden und war nicht fahrbereit.

Ein ähnliches Schicksal ereilte am Montagabend eine Autofahrerin im Landkreis Nordhausen. Trotz Durchfahrverbot und einer Sperrung der Landstraße1037 im Bereich der Talsperre Iberg hatte sich die Dame auf den Asphalt gewagt.

Allerdings fuhr sie sich fest und Wasser drang in das Fahrzeuginnere ein. Anschließend trieb das Auto mehrere Meter in Richtung Talsperre ab. Die Fahrerin konnte ihr Auto aber noch rechtzeitig verlassen. Um die darauffolgende Bergung kümmerte sich die Feuerwehr und ein Abschleppdienst.