Land unter im Norden! Feuerwehr kämpft gegen Überschwemmungen

Mecklenburg-Vorpommern - Aufgrund von Tauwasser und gefrorenen Böden kommt es aktuell vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen.

Die Feuerwehr ist seit Samstagmorgen zu 46 überschwemmungsbedingten Einsätzen ausgerückt. © Stefan Tretropp

Im Landkreis Rostock ist die Feuerwehr mit 67 Fahrzeugen in 46 überschwemmungsbedingten Einsätzen seit dem Samstagmorgen damit beschäftigt, die Lage unter Kontrolle zu bekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Dabei seien die Einsatzkräfte besonders beschäftigt mit überfluteten Straßen und Wasser, das in die Häuser vorzudringen droht.

Kurzzeitig mussten einige Straßen im Landkreis voll gesperrt werden, aktuell sind aber alle Straßen wieder mindestens einseitig befahrbar.