Land unter im Norden! Feuerwehr kämpft gegen Überschwemmungen
Von Celine Hog
Mecklenburg-Vorpommern - Aufgrund von Tauwasser und gefrorenen Böden kommt es aktuell vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen.
Im Landkreis Rostock ist die Feuerwehr mit 67 Fahrzeugen in 46 überschwemmungsbedingten Einsätzen seit dem Samstagmorgen damit beschäftigt, die Lage unter Kontrolle zu bekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.
Dabei seien die Einsatzkräfte besonders beschäftigt mit überfluteten Straßen und Wasser, das in die Häuser vorzudringen droht.
Kurzzeitig mussten einige Straßen im Landkreis voll gesperrt werden, aktuell sind aber alle Straßen wieder mindestens einseitig befahrbar.
Verletzte oder Evakuierungen hätte es bislang nicht gegeben. Bislang sei noch keine Entspannung der Situation zu beobachten, die Feuerwehr ist noch immer voll im Einsatz.
Titelfoto: Stefan Tretropp