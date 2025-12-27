Taiwan bebt: Schweres Erdbeben erschüttert Insel

Taipeh - Vor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet.

Ein schweres Erdbeben erschütterte die Küstenregion Taiwans. (Archivbild) © Johnson Lai/AP/dpa

Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan sei mit einer Stärke von 7,0 registriert worden, teilte die Wetterbehörde Taiwans mit.

Es sei gegen 23 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von über 72 Kilometern aufgetreten.

Wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, gab es zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte.