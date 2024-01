Beim Eisklettern von Lawine überrascht: Bergretter müssen sich selbst retten

Slowakei - Eine Gruppe von Bergrettern war zur Fortbildung in der Hohen Tatra unterwegs. Doch dann geriet die Gruppe in eine Lawine. Es wurde brenzlig.

Beim Eisklettern ging plötzlich eine Lawine ab. © Instagram/Ivan Schwarzbacher

Schockmoment in den Bergen!

Bei einem Kurs für angehende Bergretter kam es im Veľká-Studená-Tal (Deutsch: Großes Kohlbachtal) in der Hohen Tatra zu dramatischen Szenen.

Wie das Portal Gorštaci berichtete, wollte die Gruppe soeben einen gefrorenen Wasserfall erklimmen, als sich plötzlich eine Lawine löste. Enorme Schneemassen donnerten in die Tiefe. Gerade noch rechtzeitig konnten sich die Bergretter in Sicherheit bringen. Anschließend konnten sie ihr Wissen um die Suche nach Verschütteten in die Praxis umsetzen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Ein Video, das auf Instagram geteilt wurde, zeigt den beklemmenden Vorfall.