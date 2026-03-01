Schneeschuhwanderer lösen Lawine aus und werden mitgerissen

Schönau am Königssee - Schneeschuhwanderer haben in den Berchtesgadener Alpen eine Lawine ausgelöst und wurden von den Schneemassen mitgerissen.

Das Lawinenfeld unterhalb des Windschartenkopfes wurde auch mit einer Sonde und Spürhunden abgesucht. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Wie die Polizei mitteilte, lösten Wanderer am Samstag gegen 11.30 Uhr eine Lawine unterhalb des Windschartenkopfes. Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Gebiet geflogen.

Drei von fünf Wanderern hatten bei der Querung der steilen Nordwestseite unterhalb des Gipfels das Schneebrett gelöst und waren bis zu einer Bergkante mitgerissen worden.

Alle drei hatten sich selbst befreien können, zwei blieben dabei unverletzt. Ein Wanderer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Bad Reichenhall geflogen.

Um sicherzugehen, dass keine weitere Person verschüttet wurden, kontrollierten die Einsatzkräfte das Lawinenfeld mit einer Recco-Sonde und Spürhunden. Der Bergwacht zufolge hatte die Gruppe unglaubliches Glück: Alle waren ohne alpine Erfahrung und ohne Schutzausrüstung unterwegs gewesen.