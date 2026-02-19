Schneechaos in Hochlagen: Lawinenwarnstufe bleibt hoch, Straßen werden glatt

München - In Bayern steigt die Lawinengefahr . Oberhalb von 1.600 Metern ist abseits von Pisten maximale Vorsicht geboten: Nach Schneefällen herrscht dort große Gefahr, wie der Lawinenwarndienst Bayern mitteilte.

In Bayern steigt die Lawinengefahr. © Sabine Dobel/dpa

Vor allem in den Allgäuer und Werdenfelster Alpen gilt in höheren Lagen Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala.

In Österreich starben in den vergangenen Tagen drei Wintersportler in Lawinen. Zuvor war Anfang der Woche ein Skitourengeher im Allgäu am Iseler tödlich verunglückt. Der 46-Jährige war allein unterwegs und hatte laut Polizei offensichtlich selbst die Lawine ausgelöst.

Das Hauptproblem sei der Neuschnee, erläuterte der Lawinenwarndienst Bayern. Wo der Wind den Schnee gebunden habe, könnten Schneebrettlawinen abgehen - sie könnten sich von selbst lösen oder durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden. Gefahr droht grundsätzlich in Hängen über 30 Grad Neigung, besonders in Rinnen und Mulden, wo sich der Schnee sammelt.

Risse beim Betreten der Schneedecke und Wumm-Geräusche wiesen auf die Lawinengefahr hin, hieß es. Unterhalb 1600 Metern gilt teils erhebliche Gefahr der Warnstufe drei, teils gaben die Experten auch nur die mäßige Gefahrenstufe zwei aus.