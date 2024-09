Ein toter und vier verletzte Bergsteiger bei Lawinen-Abgang

Aosta (Italien) - Bei einem Lawinenabgang in Norditalien ist ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt worden, teilte die italienische Bergrettung mit.

Erst mit dem Rettungshubschrauber konnten die Verletzten gerettet werden. © --/Italienische Bergrettung/dpa -

Insgesamt acht Bergsteiger waren demnach am Nachmittag an dem Berg Castor im Aostatal an der Grenze zur Schweiz unterwegs, als sie auf einer Höhe von etwa 3900 Metern von der Lawine erfasst wurden.

Der Einsatz der Rettungskräfte gestaltete sich wegen der Wetterbedingungen schwierig.

Später war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Er brachte die Verletzten in ein Krankenhaus in Aosta. Drei weitere Menschen blieben unverletzt.